港隊再傳喜訊　陳浩源奪羽毛球男單銅牌

東京殘奧今（5日）晚閉幕，香港隊由兩位羽毛球手「守尾門」，早上先有陳浩源在WH2級以直落2：0擊敗南韓球手金京勳，贏得銅牌。另一位港將朱文佳將於早上10時半上演的SH6級決賽大戰印度球手，力爭香港史上首面殘奧羽毛球金牌。

世界排名第2的陳浩源昨日4強不敵世界「一哥」金正俊後，跌落周日（5日）舉行的銅牌戰，迎戰另一位南韓好手、45歲的金京勳亞運銅牌得主金京勳。

陳浩源開局打得保守，一度落後10：5，但尾段港將力追至17：17，雙方鬥得激烈，幾度打成平手，戰至刁時才能分勝負，陳浩源以24：22先取一局。

首局激戰33分鐘，最長來回板數多達68次，令金京勳體力消耗不少，他在休息期間更要治療持拍的右手。第2局，金京勳狀態明顯下滑，出現多個失誤，陳浩源掌控比賽節奏，一度拋離7：1，最終以21：10再贏一局。陳浩源完場一刻表現激動，與場邊的港隊人員相擁而哭。

「終於頂得住，為香港拿到這面殘奧羽毛球銅牌，達到賽前的目標，好開心。多謝市民8點爬起身看我比賽，總算沒有令大家失望。」36歲的陳浩源為香港贏得第4面獎牌，賽後他如釋重負。昨日對金正俊一戰，陳浩源力戰至右手抽筋，是日他選擇先打逆風場，拖慢節奏消耗對手體力，他喜見策略成功：「今日仍然很緊張，第1局尾段隻手都想抽筋，但我見對方情況比我差，所以我一直堅持，一直提醒自己：我是誰、我是如何練過來的。」

陳浩源23歲時因車禍失去左腳，2009年投身羽毛球項目，12年來贏得超過60面獎牌，包括2018年亞運銀牌。他形容殘奧的壓力比以往的比賽大得多，但他仍希望為隊友扛起所有重任：「打過4次世錦賽、3次亞運，但殘奧真的不一樣。其實一來到日本已經很大壓力，但因為我是球隊『大阿哥』，我不可以顯示有好多壓力，我希望將焦點集中在我身上，讓另一位隊友可以打得放鬆一點。」

羽毛球是東京殘奧新增項目，所有參賽球手都希望在自己的第一屆殘奧有好表現，這面銅牌對陳浩源意義非凡，他希望藉此報答病榻中的母親：「多謝我媽咪，十幾年前她執返我條命，一直過得好苦。我相信我結婚是她最開心的時光，希望現在是她另一個開心的時刻。」他哽咽透露母親於疫情期間患重病，但為了讓兒子專心訓練一直堅強面對：「我不是她的神奇小子，但她肯定是我的神奇媽媽！」

他又感謝太太自意外後一直不離不棄：「多謝太太陪伴我好多年，忍受我的脾氣，做我的『出氣袋』和『樹窿』，希望可以和她一直開心走下去。」他最後鼓勵這天負責評述的隊友王鎮炎：「千萬別失望，我會陪你等多3年，一起在巴黎取得好成績，希望大家繼續支持香港殘疾人羽毛球隊隊員。」