港隊殘奧會再添獎牌　朱文佳獲羽毛球銀牌

香港羽毛球代表朱文佳周日（5日）於東京殘奧SH6級決賽，總比數1：2不敵2號種子印度球手尼格（Krishna Nagar），收穫銀牌。總結兩星期賽事，香港代表團於東京殘奧共得2銀3銅。

30歲的朱文佳世界排名第3，2018年亞殘運勇奪男單金牌，他在東京殘奧出戰SH6級（短肢組）賽事。身高1米41的朱文佳因隱性遺傳病致短肢，並非侏儒症患者，故其身手相對敏捷，他憑出色表現勇闖決賽，迎來22歲印度球手、2019年世錦賽得銅牌的尼格。

兩人首局比分緊咬，惜朱文佳在領先17：15下，被對手連搶6分，以17：21先失一局。第二局朱文佳重整旗鼓，減少失誤，以21：16扳回一城。決勝局，尼格展開搶攻，一度拋離至7：2，朱文佳幸未被擊沉，連追4分追成13平手，二人隨即進入拉鋸戰，可惜最終朱文佳以17：21告負，但仍為香港贏得銀牌。

「這面銀牌得來不易，我很感恩有這個機會，一步步踏上殘奧決賽舞台。」朱文佳賽後多謝教練團隊、教會等一直以來的支持：「我不會因為有好成績而感到自滿，作為運動員，我只需做好本份，珍惜每次訓練機會。畢竟我們做的事很渺小，所有結果都是交給上帝。」

香港代表團於東京殘奧勇奪5面獎牌（2銀3銅），朱文佳呼籲市民繼續支持香港運動員：「多謝廣大市民對於奧運、殘奧的支持，希望大家持續關注運動員生涯每一次比賽。大家見不到他們背後付出的血汗，可能練足十年，只是為了在比賽那刻發光。希望大家支持他們，同時支持身邊願意做運動的人。」