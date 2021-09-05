留名睇意大利打破「雙西」最長不敗紀錄

周一(6日)凌晨將上演多場國際賽，包括世界盃外圍賽歐洲區C組大戰，意大利作客鬥瑞士。意大利上仗和波失分，但仍然追平西班牙及巴西保持嘅國際賽35場最長不敗紀錄，換言之，意大利今場只要唔輸，就可以刷新紀錄，主帥文仙尼當然唔會甘心只攞1分，必定要力爭贏波，意大利大賽外圍賽客場特醒，撞正瑞士隊長格列沙加確診缺陣，有力贏波而回，客勝有計。（有線662及602台周一凌晨2時45分直播）

意大利今夏勇奪歐國盃，點知捧盃後即甩轆，日前世盃外對住弱旅保加利亞，竟然被逼和1比1，雖然令佢哋自2018年起連續不敗場數增至35場，追平西班牙及巴西所保持嘅男子國際賽最長不敗紀錄，不過文仙尼批評球員浪費咗好多機會，就算踢多30分鐘都唔會入到波，仲話所失一球，或者可用犯規嚟阻止。佢哋依家喺C組以10分排榜首，但只領先踢少兩場嘅瑞士4分，榜首席位未算穩陣。

格列沙加確診缺陣

另一邊廂，瑞士隊長格列沙加日前確診新冠肺炎，需要隔離而肯定缺陣，「十字軍」一向靠佢控制節奏，冇咗呢位中場助陣，連同梳頓沙基利因傷退隊，隨時變咗盲頭烏蠅。何況意大利出戰大賽外圍賽客場特醒，連世盃外及歐國外在內，近7仗大賽外圍賽作客全勝，加上雙方喺今夏歐國盃分組賽先交過手，當時意大利大勝3比0，今仗必搶3分鞏固榜首地位。

直播表

周日5:00pm 日聯盃 大阪飛腳 Vs 大阪櫻花

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周日9:00pm 世盃外 白俄羅斯 Vs 威爾斯

有線662、602台

周日10:00pm 西乙 貝高斯 Vs 華拉度列

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周一凌晨零時 世盃外 英格蘭 Vs 安道爾

有線662、602台

周一凌晨零時 世盃外 阿爾巴尼亞 Vs 匈牙利

有線664、604台

周一2:45am 世盃外 瑞士 Vs 意大利

有線662、602台

周一2:45am 世盃外 比利時 Vs 捷克

有線603台

周一2:45am 世盃外 德國 Vs 阿美尼亞

有線661、601台

周一2:45am 世盃外 科索沃 Vs 希臘

有線665、605台

周一2:45am 世盃外 西班牙 Vs 格魯吉亞

有線664、604台