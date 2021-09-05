獅子搏兔！修夫基趁機輪換

英格蘭將於周一(6日)凌晨世盃外歐洲區I組分組賽，主場迎戰安道爾。牌面睇安道爾當然唔係英格蘭對手，「三獅兵團」贏波相信係簡單任務，亦畀機會主帥修夫基進行輪換，不過佢哋主場反而踢得仲綁手綁腳，近8次主場出擊，7次半場總入球開1球或以下，1.5球半場細有好賠率玩得過。（有線662及602台周一凌晨零時直播）

「三獅兵團」主帥修夫基習慣進行輪換，尤其今仗對手安道爾牌面較弱，相信佢會選擇畀主力充分休息，以應付周中對波蘭嘅大戰。綜合英格蘭當地消息，上仗陣容只保留比克福特、史東斯同基亞利殊3人，修夫基今仗會起用多位年輕球員，包括18歲嘅多蒙特中場祖迪比寧咸，以及首度入選嘅列斯聯前鋒班福特，等將來有更多籌碼喺手。

呢班第二梯隊當然有足夠活力及實力應付安道爾，不過英軍喺溫布萊球場作賽，大批球迷打氣下反而成為壓力，往往驚太早失波畀人「噓爆」，通常開局都會踢得慢熱兼患得患失，加上修夫基理念着重穩住中後場，所以「三獅兵」近8次主場出擊，有7次半場開1球或以下。

安道爾初段夠集中

世界排名156嘅安道爾一向有自知之明，只會專心踢防守，佢哋勝在半場集中力夠，所以甚少大敗，今年3月世盃外面對波蘭，半場都只係輸1粒，近8場賽事只有1次半場總入球多過1球，就係上場以2比0擊敗聖馬力諾。不過呢場勝仗換嚟沉重代價，前鋒佐迪彭拿及中場佩祖爾領黃，累積黃牌數目要停賽，冇咗兩位中前場主將，相信佢哋會更專心防務，1.5球半場細有成2.88倍分頭相當和味，鍾意穩陣啲嘅球迷，亦可以考慮1.57倍嘅2.5球半場細。