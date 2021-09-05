高手過招！巴西阿根廷「細」均力敵

世盃外圍賽南美洲區周一(6日)凌晨上演超級戲碼，由巴西主場硬撼阿根廷。兩支死敵剛於7月美洲國家盃決賽交鋒，當時阿根廷小勝1比0奪冠，巴西自然想報仇，奈何「森巴兵團」人腳不整，主力尼馬抖完暑，身型「發福」，想入波都有心無力。既然高手過招格外謹慎，雙方近5次對賽總入球全開2球或以下，一於追中位數2.5球嘅入球細。（周一凌晨3時開賽）

尼馬缺態美斯錫身

巴西上場外圍賽以1比0擊敗智利，保持7戰全勝，但佢哋近5場外圍賽都係小勝，總入球全部2球或以下。巴西最大隱憂係有多位主力缺陣，包括加比爾捷西斯、羅拔圖法明奴及法賓奴泰華利斯等9位英超兵，都因為英國防疫限制未能為巴西比賽，加上中堅馬昆奴斯哥利亞停賽，殘陣出擊想入波唔係咁易。王牌尼馬狀態亦麻麻，上場對智利見佢有個大肚腩，雖然尼馬死撐只係着咗件大碼球衣，比較闊身，並唔係肥咗，但好難令人信服。

阿根廷近5場外圍賽僅兩勝，上場可以擊敗委內瑞拉，唔多唔少因為對手上半場已有球員被逐，美斯更慘中一下「收山腳」，雖然冇大礙，但相信佢今場會特別錫身，以免再出事。南美洲區有4個直接出線名額，排前兩位嘅巴西、阿根廷冇搶分壓力，未必搏盡。