港超聯　屠俊翹現身港會友賽　望爭取合約　　

上季港甲盟主港會來季將升上超聯作賽，周日（5日）與晉峰進行90分鐘友賽。雖然港會暫時仍未有正式球員名單，惟比賽中卻出現不少熟悉面孔，包括前傑志中堅霍斌仁、上季效力冠忠南區後衞叢振洪，以及愉園門將屠俊翹等，據悉他們目前仍在跟操，尚未與港會簽下正式合約。

港會今仗派出霍斌仁及叢振洪擔任正選，至於屠俊翹則先列後備。港會球員復操僅3星期，這場亦是球會開季後首次與港超聯球隊進行友賽，因此球員狀態、體能明顯未回復至最佳水準，整場具威脅攻勢欠奉，最終晉峰上半場憑費利浦薩的12碼一箭定江山，以1比0擊敗港會。

賽後下半場踢足的門將屠俊翹透露自己已第3次來到港會跟操，而PFAHK教練郭嘉諾則是當中聯絡人，他希望可以把握今次機會爭取到一份正式合約。「屠叔」表示港會本身有3名門將，惟其中一名因簽證問題仍未歸隊，連同自己暫時只得2個選擇，他續指暫時港會的操練時間安排於星期二、四，另外星期日沒有熱身賽的話，亦會變成操練。

港會今仗最終落敗，「屠叔」承認球隊默契不足，希望之後能不斷進步：「見到球隊好進取，屬於傳統英式踢法，節奏亦都好快，希望球迷睇得開心。今場我哋得4至5下埋門，大家少踢正式比賽嚟計有少少吃力，因為今場好多新球員先係第一次嚟，默契未係好好，嚟緊磨合要好啲，希望一場比一場好。」