中甲　戰火重燃！勞烈斯助梅州反勝

經過約2周休整期的中甲，展開第三階段爭奪，其中港將勞烈斯效力的前列分子梅州客家旗開得勝，靠外援傑森下半場梅開二度，以2比1反勝南京城市，繼續守住積分榜二哥位置。

中甲第三階段，於上周五（3日）上演首個比賽日，高踞積分榜前列的梅州客家，面對中甲新軍南京城市，極希望延續次階段尾聲取得的連勝走勢。今仗勞烈斯繼續以後防主力身分，領銜防線，前場派出傑森和伊高沙托尼負責攻堅。對手南京城市36分鐘，有曹海清射入一記世界波先拔頭籌。落後的梅州換邊後極力反撲，外援傑森亦挺身而出，57分鐘，這位尼日利亞前鋒接應楊一虎傳中頭搥頂入，為球隊追和。69分鐘，葛振送出直線，傑森窄角度射近柱破網，個人梅開二度，最終幫助梅州反勝2比1。

同日「細佬」梁諾恆則隨浙江隊，面對遼寧瀋陽城市。兩軍今季首次交手，浙江隊除了派出「細佬」坐鎮後防之外，前線亦有主力前鋒馬殊基維爾壓陣。今場浙江隊率先入局，18分鐘一次精妙角球戰術，程進地波傳入禁區，馬菲奧斯接應起腳破網，為球隊先開紀錄。但浙江隊其後收到噩耗，馬殊基維爾於36分鐘於一次前場攻勢，與對手守將相撞倒地不起，被直接擔架抬出場送院治理，賽後證實颧骨骨折，或需要時間養傷，隨時影響到浙江隊衝擊中超之路。遼寧瀋陽城市其後一度靠孫發波和朱世玉的入球，反超比數，可幸79分鐘有邵仁哲攻入頭搥，最終浙江隊以2比2賽和對手。失分後，浙江隊跌落積分榜第四，以1分落後武漢三鎮。

謝暉卸任主教練一職後，南通支雲由曹睿接掌教鞭，於周日（5日）聯賽面對貴州隊。雙方上半場互無紀錄，效力球隊的港將李毅凱，於換邊後62分鐘頂替李湘彬，後備上陣出任防守中場。5分鐘後，「阿凱」於中場成功作出攔截並發起進攻，最終由球隊外援前鋒哥利亞將皮球送入網窩，可惜被判越位在先入球無效。慘食詐胡的南通支雲於70分鐘失守，被貴州隊攻擊手安外爾射入致勝一球，最終南通支雲以0比1落敗。同樣吞下敗仗的，還有港隊守將羅素效力的江西北大門，以以1球僅負蘇州東吳，繼續排在榜下游。