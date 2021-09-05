球迷瘋搶C朗波衫　首12小時銷售額3.5億

C朗魅力無法擋，佢件曼聯7號球衣掀起全球搶購熱潮，根據外媒報道，由曼聯正式公布C朗將會着7號球衣計起首12小時，紅魔鬼7號波衫銷售額達到3,250萬鎊(約3.5億港元)，主場奧脫福球場外更加出現球迷排長龍等買7號球衣盛況，曼聯今鋪真係賺到盤滿缽滿。

據悉曼聯7號球迷版波衫每件售價80鎊(約860港元)、落場版115鎊(約1,240港元)，曼聯可以從中賺到7%，換言之首12小時銷售額3,250萬鎊，紅魔鬼從出售C朗球衣已經淨賺228萬鎊。

呢位葡萄牙巨星重返曼聯，轉會費僅1,200萬鎊，年薪2,000萬鎊簽約2年，換言之曼聯簽入C朗總代價為5,200萬鎊，以C朗波衫嘅銷售速度，相信好快可以回本。

美國傳媒亦指，根據全球最大體育授權用品銷售平台Fanatics統計，C朗件曼聯7號球衣上架後首24小時，已經超過美斯加盟巴黎聖日耳門、勒邦占士加盟湖人等頂級運動員加盟新球隊後，首24小時嘅波衫銷售額，創出歷史新高。

曼聯不惜一切要求英超賽會破例開季後，批准轉換球衣號碼，將原本屬於卡雲尼嘅7號球衣，轉換畀C朗，絕對係明智決定。