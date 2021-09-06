4位阿根廷球員違反防疫規定　巴阿大戰腰斬

周一(6日)凌晨舉行嘅世界盃外圍賽南美洲區大戰，巴西主場對阿根廷演變成鬧劇，比賽僅進行6分鐘，巴西衞生部官員入場指4位阿根廷國腳過去14日去過英國，入境巴西後冇接受14日隔離，要求佢哋立即離開，結果導致賽事被逼腰斬，國際足協作出回應，稱將於稍後作出安排。

當全世界球迷期待美斯同尼馬繼7月美洲國家盃決賽後再次大鬥法時，估唔到開波6分鐘有「不速之客」殺入場，巴西衞生部官員聯同警察入場，指4位阿根廷國腳，包括門將達米安馬天尼斯、中場貝安迪亞、盧施素、後衞基斯甸羅美路過去14日去過英國，入境巴西後並未隔離14日，必須立即離開及接受隔離，其中3人今場更加擔任正選。

兩隊職球員同巴西衞生部官員經過一輪磋商後，賽事仍然無法繼續舉行，阿根廷同巴西球員先後離場，阿根廷球王美斯一度返回球場，但已經換咗訓練波衫，佢批評巴西當局安排混亂：「我哋已經到咗巴西3日，一直冇事，點解佢哋(巴西衞生部)一直唔出聲？其實佢哋可以一早通知我哋，叫我哋離開，但卻仍然畀我哋操練，甚至畀我哋入場，今次事件完全係一場災難。」

巴西衞生部指涉事嘅4位球員隱瞞行程，提交入境文件時，冇填寫過去14日去過英國，並已經要求巴西聯邦警察介入調查，4人可能被罰款及驅逐出境。呢位4位球員都係英超兵，達米安馬天尼斯、貝安迪亞效力阿士東維拉，盧施素、後衞基斯甸羅美路效力熱刺。

根據巴西防疫規定，任何外國人過去14日曾經逗留英國，入境巴西後都需要留喺酒店隔離14日，巴西國家隊今次甚至放棄徵召多位效力英超球隊嘅國腳，以策萬全。阿根廷今次到底係一時疏忽，定係想「偷雞」博大霧，就不得而知。

今場波腰斬前比數仍然係0比0，到底國際足協會安排時間重賽，定係判某一方輸波，稍後時間將會有決定。