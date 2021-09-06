建龍飛馬凝聚籃球迷　提拔潛質新秀

挾着甲二聯賽和中級組銀牌「雙料冠軍」的氣勢，建龍飛馬的甲一地標戰，因新冠疫情一拖再拖；隨着甲一男子高級組銀牌賽落實復賽，球隊以近乎升班原班人腳，挑戰本地最高級別男子籃球聯賽，建龍飛馬領隊黃萬里（AJ）表示球員餓波已久，對開季期待萬分，力爭成績之餘，亦冀為甲一籃壇帶來一股新景象：「建龍飛馬不只是一支球隊，我們希望可以凝聚到一班籃球迷，也希望用籃球回饋年輕一代。」圖：許思彤、文：伍靖華

建龍飛馬今季續以升班主力韓天次、劉嘉榮、朱梓鎔等為骨幹，加入曾效力遊協的黃偉琪和馮嘉豪補強實力，並將其征戰甲一的經驗傳承予球隊小將。至於外援方面，曾效力東方龍獅的加拿大籍中鋒漢尼拔強勢加盟，進一步加強球隊內線的攻力，惟他目前仍然人在加拿大，暫未能現身參加球隊訓練：「Jasonn的工作簽證手續已辦妥，預計將在11月抵港並完成檢疫，隨後便會馬上投入球隊訓練，在聯賽披甲上陣。」

甲一聯賽今年增至10支球隊爭逐，並恢復升降班制度；建龍飛馬首次升班，總教練香振強表明不希望成為「升降機」，並將目標瞄準「前4」：「在體育運動層面，如果對自己沒有信心，無論是在練習或是比賽，都不會有好表現。如果我們訂立的目標只為護級，那麼練習的質素就是護級的質素，任誰執教也不會改變局面。」

齊上齊落心態決定高度

香Sir在球員時代屢次奪標，ABL總冠軍、6次甲一總冠軍、2次高級組銀牌冠軍全部都是他的囊中物，對球員的心理質素更為看重，他冀盼球員升上甲一後，即使打逆境波亦不要怯：「選擇做運動員，就要準備好面對高低起伏的心理，目標永遠都要贏，整隊齊上齊落，一起分享贏波的滋味，也共同承擔輸波的責任。」香Sir指球隊平均年齡細，除了不要怯，也不要怕，毋須顧慮其他人的目光和評語，因為從甲二升上甲一的過程，已用行動去證明自己的實力，接着要做的就是盡全力打好每一場比賽，和球隊一起成長，一起變得更強大。

建龍飛馬今季以團隊系統打法，香Sir自評球隊外線得分能力不俗，聯賽加入外援球員後更是內外兼備，不會特別倚重個別球員得分，不過香Sir亦有點名讚揚數位隊員：「天次和嘉豪是發揮比較穩定的球員，能力、態度、表現都很好……陳仲顯雖然只有19歲，但很有heart，練波亦非常勤力，於是便提拔他到一隊，讓他盡早適應甲一籃球的強度。」香Sir特別提到黃偉琪在疫情期間進步神速，不過早前腳骨移位，還需時間休養才可候命。

韓天次馮嘉豪期待開咧

隨球隊升上甲一的韓天次表示對新球季感到無比期待：「好興奮也很期待，始終是跟着升班上來，加上近兩年沒有比賽，不論在銀牌或是聯賽，不管對手是傳統勁旅或是下游球隊，我都本着never doubt的心態面對，不要去質疑，做好自己。」

至於從遊協來投的馮嘉豪則希望隊友們慢慢適應、享受甲一的舞台：「轉隊後繼續在甲一的舞台上比賽，真的很開心，大家練習了很久，就是為了一個比賽的機會，所以復賽後很希望為大家打一場好波。」轉隊後嘉豪比以前多擔當「大哥哥」的角色，他笑指感覺新鮮，也很喜歡和大家同聲同氣地打拚，並感謝香Sir的無限信心和包容，期望為球隊貢獻更多。

新球衣顏色奪目注入生氣

建龍飛馬今季主場球衣以橙色為主色，藍色球衣則為作客版本，是甲一籃球多年來鮮有出現的顏色，黃萬里指顏色和球隊的朝氣勃勃互相呼應，為停擺已久的本地籃球聯賽注入生氣，建龍飛馬的冠名贊助商、潮玩品牌Bearcosmos宇宙熊的名字，也出現在球衣上。黃萬里特別提到班主朱耀中在疫情期間的無限量支持，使得職球員在比賽欠奉時都能保持訓練：「朱生在升班固然投放很多資源給我們，但他在封場停賽期間都很支持球隊的訓練，提供了很多資源給予球員，當知道聯賽不會繼續舉辦時，朱生仍然支援球隊的運作。」正因班主的大力支持，教練和領隊都沒有怠慢，在這一年半間和球員進行各種小組訓練，保持球員的身心狀態，期望在甲組征途上，為大家獻上一場又一場好波。