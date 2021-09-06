連格2射1傳　破1022日國家隊入球荒

周一(6日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區I組，英格蘭主場以副選出擊，仍然以4比0大勝安道爾，今場擔任正選嘅連格延續上季神勇演出，射入2球及1次助攻，打破個人1,022日國家隊入球荒，狀態非常勇猛，證明自己有能力佔英軍一席位，甚至有望爭奪曼聯正選位置。

由於安道爾只係魚腩球隊，英格蘭主帥修夫基安排一班副選擔正，鋒線由班福特、布卡約沙卡、連格組成，中場有18歲新星祖迪比寧咸。

開賽18分鐘，連格禁區內起腳貼柱入網，打開紀錄，佢自2018年11月對克羅地亞之後，再次為英格蘭入波，呢位28歲進攻中場3分鐘後曾經單刀射入，但因為越位被判無效。

踢到72分鐘，英格蘭先至再增添紀錄，後備上陣嘅美臣蒙特博到12碼，由同樣後備上陣嘅哈利卡尼射入，佢已經連14場外圍賽(世界盃及歐國盃)取得入球，將個人國家隊入球數字增至40球，同奧雲並列英格蘭史上入波第5多嘅球員。

跟住又輪到連格表演，佢喺禁區邊射門得手，之後再傳中，助攻布卡約沙卡頂入成4比0。連格踢足全場，有5次射門入2球，仲有4次傳中、79次觸球，傳球成功率有89%，表現非常搶鏡。

連格上季中途被曼聯外借去韋斯咸後，獲得重生，但最後關頭卻落選英格蘭大軍，未能參加今屆歐國盃，佢經過今場梅開二度後，應該可以獲得主帥修夫基更大信任，希望爭取參加明年世界盃，曼聯領隊蘇斯克查睇見連格狀態出色，未來賽事應該會畀佢更多上陣時間。

英格蘭外圍賽5戰全勝，將於周四(9日)凌晨作客第2位嘅波蘭。