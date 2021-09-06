Yes I Can　石偉雄無悔挑戰最高難度

石偉雄（石仔）的15歲，已是馬不停蹄地到處奔波比賽，那年赴笈昆明出戰全青賽，正比賽單槓的石仔受閃光燈影響分神，重重地𨄮了一跤，後頸自此留下一條四吋長的疤痕；「15對（30歲）」這年，石仔第二度踏上奧運舞台，這次有明體操中心內沒有現場觀眾，卻有幾百萬香港人在電視機前觀看比賽直播，第二跳落地後石仔用左手撐地，悄然結束了這趟期待了9年的征途，然而他已將目光瞄準3年後的巴黎奧運。

「若我說沒有唔開心就一定是假。」石偉雄重提東京奧運的失意，冷靜得要反安慰記者似的，事實上，石仔無緣晉級後，他很快就在Instagram上寫道：「今次奧運只是開始，並非終點，我能做出這兩個動作（李世光跳），已有心理準備接受所有的風險，將來會繼續以這兩跳去比賽，會繼續努力。Fight Until The End！巴黎見！」豁達得如像轉述他人的故事一樣。

石仔回憶起東京奧運的兩跳，兩套動作同為難度分最高的「李世光跳」，「我沒想過第二跳會這樣，本身還比較擔心第一跳⋯⋯」他欲言又止，頭微微側傾，思考着如何繼續說下去。第一跳「李世光跳」動作穩定流暢，獲得14.716的高分；第二跳「李世光跳2」，他在年半的練習裏，成功率高達98%：「剛好這次跳不到，只是運氣不好，我相信只要一直堅持跳這套動作，哪怕我有99次跌倒，就是在等一次成功。」石仔沒有耿耿於懷為何偏偏就在五環台板上出錯，體操追求百分百精準，小至踮腳，大至起步助跑，「差少少就係差少少。」年半以來的努力付諸流水，整個20代都在冀盼的一刻，他最後卻只用一句輕描淡寫，內心強大得不見底：「如果可以重看奧運比賽的片段，我現在也想看看，想知道今次做得如何，吸收經驗下次做得更好。」

2012年倫奧資格賽失誤後，石仔說自己「不開心較多」，反倒這次失利，卻讓他更積極去面對將來的挑戰：「每一件事，也要盡全力去做。如果因為沒有用盡全力而失敗，不能怨天尤人；但盡了力而失敗，我覺得是無悔。」人生，從來都只對自己交代，只要對得住自己一直的努力，結果最終是好是壞，再也不重要。「從來都沒有一秒後悔過在預賽使用這兩套動作，也不會讓自己退後一步，有了第一次就只會不斷有更多藉口去減難度。」今後，他也會和這兩套難度分6.0的動作一起衝擊獎牌。

13年的全職運動員生涯，石仔由學生運動員起步，他感激當年那個倔強的自己，在觀摩國內頂尖選手備戰奧運後，嚷着要成為一個全職運動員：「每個學生運動員也是一個希望，沒有人知道他朝一日，他也許成了一個奧運冠軍、亞運冠軍，希望自己可以做個榜樣，讓他們堅持夢想，不斷進步，就算多辛苦都不要怕。」石仔的運動員生涯高低起伏，不過憑著「 Yes I Can」搏盡無悔的精神，所有難關他都一一跳過跨過，我們已約定了，巴黎再見。

石偉雄小檔案

出生日期：1991年10月10日（29歲）

䁥稱：跳馬王子、石仔

學歷：香港教育大學健康教育三年級

曾獲榮譽：

2019年世界盃克羅地亞站、斯洛文尼亞站跳馬金牌

2018年 雅加達亞運跳馬金牌

2014年 仁川亞運跳馬金牌

2014、2015、2018年 香港傑出運動員

2006/07、2007/08年度 屈臣氏集團香港學生運動員獎