港超聯　流浪班費約600萬　李輝立：人腳變動大

港超聯球隊標準流浪周一（6日）先於來季主場深水埗運動場進行簡單參拜儀式，隨即再到九龍灣運動場展開操練。總監李輝立（Philip）接受傳媒訪問，透露今季班費大約600至700萬，由於人腳變動大，因此不會刻意追求聯賽排名，寄望一眾年輕小將能好好發揮。

「班費年年都差唔多，今年就大約600至700萬，主要係球員福利加啲，同埋獎金都會高咗。」標準流浪今季人腳變動頗大，多名球員包括亞加斯圖、杜格拉斯、林學曦、李溢晉、播磨浩謙等悉數離隊，至於基藍馬、祖連奴、林嘉緯、盧均宜等主力將繼續留隊，惟陳肇鈞則仍未就續約達成共識。

新球員方面除了借用東方龍獅中堅劉學銘外、主要還有前東方龍獅小將鄭子森、回歸球隊的門將梁興傑和前愉園球員林衍廷、余在言、楊迪麟，並同時羅致舊將巴辛、曾效力凱景的21歲韓援金旻奎、以及由歐陽耀冲推薦的26歲日本守將林遼太。總監李輝立坦言球隊增加了不少新人，今季不會刻意爭取聯賽名次，寄望一眾年輕球員能好好發揮。

流浪今季一口氣簽入多名新球員，惟Philip卻表示歸隊情況未如理想：「今年面對嘅難題比上年更困難，除咗好多球員未試過踢超聯外，甚至連外援都無得依賴，目前巴辛仲未到香港，而林遼太嘅工作證（IDC）問題甚至未處理好，今朝仲同入境處搞緊，導致流浪今年唔太積極揾外援，寧願幫多啲失業球員。」

標準流浪將於9月18日的「菁英盃」揭幕戰面對東方龍獅，Philip直言對球隊表現感擔心：「我哋人都仲未齊，老實講有啲擔心，加上劉學銘因外借關係又踢唔到，好多細路仔完全都未踢過超聯，水準未必達得到，但我哋要求佢哋個拼搏精神，捱過頭幾場之後，希望聯賽之後齊腳，陣容完整啲。」