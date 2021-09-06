港超聯　外借標準流浪　劉學銘：爭取上陣

港超聯球隊標準流浪周一（6日）舉行拜神儀式及公開操練，一眾新加盟球員皆有出席，包括剛由東方龍獅外借加盟的劉學銘。「學銘」表示首要目標為取得更多上陣時間，藉此去提升比賽狀態，另外亦希望透過「菁英盃」寓賽於操，於聯賽爭取打入頭4名。

「最主要係拎到更多出場時間，過去兩年上陣時間唔太多，導致狀態都係一般，球員始終要靠比賽提升狀態，過到嚟相信出場時間都穩定。」今季再次外借離開東方龍獅，劉學銘表示新季最主要目標是為取得更多上陣機會。相比上季曾效力的天水圍飛馬，流浪今季不太倚重外援，「學銘」認為陣中華人球員實力不俗，希望踢法更整體下能與其他球隊抗衡。

「學銘」來到流浪跟操大約一個多星期，他表示由於陣中較多年輕球員，因此融入方面沒有太大問題。年僅25歲的「學銘」更笑言自身年紀相對偏大，希望透過個人能力及經驗，在比賽場上幫助及教導一眾年輕球員。談到接下來的「菁英盃」，「學銘」則指由於部分外援仍未歸隊，將透過這項盃賽寓賽於操，至於聯賽方面目標打入頭4名。

除此之外自愉園宣布退出港超聯後，所有球員一直忙於尋找新球隊落班，年僅19歲的余在言（Jesse）早前於熱身賽多次擔正，兼交出好表現，今屆可謂被球隊寄予厚望，他透露自己受到門將盧兆崎邀請加盟，6月已開始跟隨流浪操練，對一眾暫時未有班落的舊隊友亦感到可惜：「愉園成班都好friend，一齊由細踢到大，例如黎培基都同佢夾咗好耐，佢哋全部其實都好好波同有潛質，有質素去踏足港超，只不過係香港球壇同愉園嘅自身問題，如果最終踢到香港U23都會替佢哋開心，希望可以保持團火繼續追夢。」

由於外援巴辛暫時仍未抵港，Jesse新季於「菁英盃」或有不少上陣機會，對於新季目標他希望能達到自身標準：「每場都要踢好自己，爭取更多上陣機會，始終上季都無咩機會踢，依家我就希望拎返啲信心，另外好坦白講我係想爭正選踢嘅。」