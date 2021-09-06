德國「新轟炸機」 19歲新星處子戰入波

德國喺周一(6日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區J組，主場以6比0大勝阿美尼亞，兼搶走對方榜首之位。德國19歲新星艾迪耶美後備上陣，首次為大國腳披甲就入波，備受睇好可以成為德國鋒線新一代「轟炸機」。

有羅馬球星米希達利恩助陣嘅阿美尼亞今屆外圍賽表現出色，開賽前以1分優勢力壓德國，排小組第1位，但係今場卻兵敗如山倒，德國上半場已經由基拿比梅開二度，馬高列奧斯、迪姆華拿各入1球，領先4比0。

換邊之後，德國右閘莊拿斯荷夫曼都建一功，踢到72分鐘，艾迪耶美後備上陣，佢喺補時接應傳中，冷靜射入成6比0。呢位效力薩爾斯堡嘅新星，以19歲零230日成為踏入21世紀後，德國隊第4年輕入波球員。

艾迪耶美嘅爸爸係尼日利亞人，媽媽係羅馬尼亞人，但佢喺德國出世，曾於拜仁慕尼黑受訓，但其後離隊，輾轉加盟薩爾斯堡，佢為呢支奧地利球隊上陣45場聯賽入14球。

值得一提，多蒙特天才射手艾寧夏蘭特都係效力薩爾斯堡期間打出名堂，相信艾迪耶美好快都會被大球會收購。