「新風之后」盧善琳轉型成功　勉勵年青人敢於發夢

背負着「新風之后」的封號，前香港女子滑浪風帆運動員盧善琳（Sonia）在退役後毅然決定與風帆割斷關係，轉型為體育公關，以另一個身分繼續貢獻香港體壇。回望過去，Sonia慶幸自己曾經「發夢」，也盼用自身經歷勉勵年青人敢於去夢：「如果你連發夢都沒有，就不會知道應該如何向着目標前進。」

Sonia在2006年獲頒「屈臣氏集團香港學生運動員獎」後，在得獎感言裏寫下「零八年去到奧運」，最終她出現在北京，也現身於奧運場館內，不過卻是一位觀眾，她記得自己看了一場林丹領銜的比賽，而那場比賽又再一次燃起她要參戰奧運的火苗：「當時在觀眾席上的我，見到運動員們很努力去追逐他們的夢想，又想起自己的奧運夢，他們做得到，自己是否也有機會做到？」

中三的那年，Sonia轉讀夜校，朝早訓練，夜晚讀書，換取在風帆路上有更好的發展，這段時間非常難捱，可幸最終她不負所托，2016年里約奧運代表香港出戰女子RS:X項目，雖然最終只得第17名，但這8年她說過得無憾無悔：「北京奧運的八年後，我才真正踏上奧運的舞台，但至少我這八年真的搏盡無悔，真的問心無愧，要多謝自己沒有放棄，也要感謝身邊人的支持和鼓勵。」用8年青春去換取一個人生小成就，完成一個自己的目標，也許有人覺得時間太長，但Sonia覺得這一場夢很值得。

盧善琳Sonia小檔案

出生日期：1992年12月18日（28歲）

身高：1米65 體重：57公斤

曾獲榮譽：

2016年 里約奧運女子RS:X第17名

2016年 亞洲滑浪風帆錦標賽亞洲區冠軍

2014年 仁川亞運女子RS:One板銀牌

2005/06年度 屈臣氏集團香港學生運動員獎