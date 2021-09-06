祖記來港設獎盃展　梁冠聰：本地球會值得借鑑

意甲勁旅祖雲達斯體驗展登陸香港！周一（6日）直到下月24日，祖記於銅鑼灣時代廣場舉辦展覽，展示包括獎盃等珍貴收藏品，並設立互動遊戲區和期間限定店，讓香港球迷近距離感受這間歐洲豪門輝煌歷史。活動首日邀請了4位港超聯球星，包括丹恩奴域、安永佳、謝德謙及梁冠聰，來到展覽先睹為快。

疫情底下，國外球隊要來香港比賽或交流困難重重，但作為歐洲頂級球會的祖雲達斯，依然選擇在香港舉辦球會史上最大型的海外獎盃展覽，並於商場內設立期間限定店和主場安聯體育場更衣室等「打卡位」。活動展出的收藏品，原本存放於意大利都靈祖雲達斯博物館（J Mueseum），今次遠道而來自然成為全場焦點，除了歐聯、歐洲足協盃（歐霸前身）等大賽獎盃之外，更有巴治奧、迪比亞路、尼維特、保方和施丹等一眾祖記傳奇球星的戰衣，絕對可以令一眾球迷大飽眼福。

是日參與活動的幾位港超球星，都忍不住在展品前駐足觀賞，其中上季港超聯神射手丹恩奴域，不斷拿出相機為展品拍照：「我係一個好懷舊嘅人，細細個我就睇住呢班球星踢波，好似巴治奧同迪比亞路呢啲一代10號仔已經絕種，佢哋所代表嘅踢法正在消逝，佢哋都係我後生踢波時候嘅榜樣。」已踏入不惑之年的丹恩，剛剛與效力的港超球隊傑志續約至2023年，談到對來季征途的期望，這位應屆香港足球先生再次強調年齡對其而言只是數字，直言對自己狀態充滿信心：「40歲呢個齊頭整數，係一個唔錯嘅數字；上季因為新冠疫情關係而變得反常，希望今季一切會回復正常。」

受邀出席活動的，還包括東方龍獅守將梁冠聰和冠忠南區門將謝德謙，兩人讚嘆「老婦人」創會124年以來的輝煌成就之餘，亦異口同聲表示其中有不少成功之道，值得香港球會借鑑，前者就講到：「之前精工都舉辦過類似活動，其實東方、南華等歷史悠久嘅球會，都應該要做，因為呢樣嘢係畀更多球迷，去認識我哋香港球會嘅歷史文化。」梁冠聰覺得祖記成功少不了青年球員的發展，並認為本地球圈亦應該更加注重建立具規模青訓系統。

香港足球總會早前落實成立香港U23參與港超聯，球員生涯初期曾效力香港08的謝德謙，亦對計劃表示歡迎：「08出咗唔少好球員，好似陳肇麒和梁振邦等人，全部都係踢得之人，依家就睇呢隊（香港U23）邊位球員能夠彈出嚟，喺香港隊擔大旗。」