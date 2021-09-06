【港講J.LEAGUE】J3戰火重燃　歐冲點情況？

經過接近兩個月的休戰期後，今年J3聯賽後半程賽事已在8月28日開始，香港球員歐陽耀冲效力的球隊Y.S.C.C.橫濱，在東京奧運暫停前的7輪聯賽，戰績為4勝1和2負，排名升至第10位，該隊還趁休戰空檔增兵補充戰力，似乎有意在聯賽榜力爭上游。

今年已是史杜夫悠紀擔任Y.S.C.C.橫濱監督的第3季，按理說球隊已能根據其戰術、眼光、思路組建了適合的球員班底，應是成熟之時。不過，這支球隊畢竟過往兩年排名較後，資源、規模也非J3頂頂級，每年季前人腳總有變化，尤其今年不論離隊、新加入球員都多，球員磨合需時，這正好該隊在前半程14場比賽首7場3和4負，之後7場4勝1和2負的戰績反映出來。

前半程14戰入15球，Y.S.C.C.橫濱的入球數字與其他中下游球隊相若，該隊鋒線欠銳僅入4球，反而中場球員具備後上能力，總共入了11球。由於鋒將柏達臣世穩前十字韌帶撕裂要休戰7個月，借用自讃岐卡馬達馬尼的林友哉，雖然之前30多場J2與J3比賽僅入4球，但憑其6呎身高，應可替代同樣高大的柏達臣世穩，充當前線進攻的重心。

Y.S.C.C.橫濱在上周六（4日）對FC岐阜以0比3落敗，平了該隊今季聯賽最大敗仗紀錄，亦是YSCC橫濱今季第3次單場失球達3球。目前今季15場失22球，場均失球數字比上季少約0.5球。宗近慧、船橋勇真是防線人選穩膽，史杜夫悠紀亦屢次安排中前場球員移任後衞，當中宮內寬斗、柳雄太郎都曾試過客串。

中場線是Y.S.C.C.橫濱值得自豪的一環，該隊以土館賢人、佐藤祐太、神田夢實為「穩膽」，此前表現甚佳的吉田明生，因右腳腓骨骨折要休養至至9月，柳雄太郎本為替代人選，惟上周六改任後衞，史杜夫悠紀在中場用上98年出生的山本凌太郎，至於在德國第4、5級聯賽闖蕩過、今年回流日本的菊谷篤資，雖本身司職中場，但在Y.S.C.C.橫濱就多數被委任為前鋒。

Y.S.C.C.橫濱在後半程開始，防線、中場主力框架變化不大，球隊能否維持前半程後段的走勢，視乎柏達臣世穩的空缺能否得到填補，年輕鋒將恩杜卡、借用而來的林友哉、最近獲起用的柳園良太或其他鋒將可堪大用與否，將影響球隊今季前景，至於中場線也需要繼續保持入球能力，才能助球隊爭取中游位置。

至於香港球員歐陽耀冲，自加盟後尚未能進入比賽大名單，在這段吉田明生因傷缺陣、球隊需要中場球員的時期，將是「歐冲」爭取機會的好時機，目前「歐冲」暫取代對方成為Y.S.C.C.橫濱可上陣球員之中最年長者，其經驗或能大派上用場。

「歐冲」在加盟Y.S.C.C.橫濱之初亦頗受注目，不少日本媒體都有報道、訪問，而最近在新聞出現則因獲球會安排，到隊友河邊駿太郎在地方企業支持下設立了「Y.S.C.C.農場」，與其他球員從事農務，以紓緩當區因農民不足或老化而令農業荒廢的情況，並且親身體驗如何以水耕技術種植蕃茄。

如果「歐冲」在吉田明生復出前仍未爭取到上陣機會，那之後要出場就應更為困難，且看這位外流港將能否爭取到首次進入Y.S.C.C.橫濱的比賽大名單，繼而獲得J3出場機會。

另外，喜歡日本足球的球迷亦可於周日（12日）從有線電視直播中，欣賞到群馬草津溫泉迎戰甲府風林的J2賽事，球迷萬勿錯過。