阿仙奴密謀換帥　阿迪達收「9月全勝」通牒

英超開季3連敗排榜尾嘅阿仙奴，據報正密謀換帥行動，英國《太陽報》爆料，主帥阿迪達已經收到未來3場必須「全勝」嘅最後通牒。消息指阿仙奴已經開始展開物色新帥工作，前車路士同國際米蘭領隊干地盛傳已經展開接洽，李斯特城領隊羅渣士亦係目標之一。

阿仙奴今個暑假花咗超過1.5億鎊買人，阿迪達必定要交出成績，由於大部份新援都未有機會上陣，總監伊度日前就公開表示願意「睇多陣」：「頭3場聯賽出現好多疫情、傷患等不幸意外，我哋依家仲未有機會睇呢班新球員一齊比賽，等佢哋一齊上陣之後，我哋再做判斷。」

英國《太陽報》報道，伊度所指嘅「睇多陣」要求係9月份嘅3場聯賽，阿迪達必須要錄得全勝，3場生死戰分別係主場對諾域治、作客對般尼，以及月底最大難關主場迎戰死敵熱刺。阿仙奴喺國際賽期間，有賓韋特、加比爾馬加希斯同湯馬士柏迪傷愈復操，而日本國腳富安健洋亦喺轉會死線日加盟。

據報阿仙奴已同前車路士領隊干地接洽，雖然呢位意大利名帥嘅經理人否認達成協議，但西班牙媒體《Todo Fichajes》就證實雙方曾經進行接觸。不過博彩公司《Betfair》只係將干地列為阿仙奴新帥第3熱門(6倍)，大熱係李斯特城領隊羅渣士(2.5倍)，前般尼茅夫領隊艾迪侯域(5.5倍)係次熱門。