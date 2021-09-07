銀牌今晚開鑼　崇德飛鷹Vs安保漢友爭頭彩

男子高級組銀牌男籃賽今日(7日)正式回歸，今屆賽事共有10支甲一勁旅角逐，揭幕戰今晚7時假灣仔修頓場館上演，由安保漢友大戰崇德校友飛鷹籃球隊（簡稱崇德飛鷹）。甲一籃壇停擺近兩年，籃球員於疫情下各自修煉，成果即將分曉。

高級組銀牌賽去年因新冠肺炎疫情而取消，自建龍飛馬贏得2019年甲二聯賽「升班」後，今年首次有10支球隊競逐。銀牌賽事將沿用「雙淘汰制」，上屆冠軍及亞軍球隊南華及滿貫於第5個賽日（9月28日）登場。今日揭幕戰兩軍安保漢友及崇德飛鷹，勝方晉級後將會挑戰衞冕的南華，而負方將轉戰「復活賽區」，遇上建龍飛馬或東方龍獅之間的敗方。

崇德飛鷹與安保漢友上季曾於聯賽碰頭，前者該戰雖有射手呂銘彥表現突出，三分球8中7，但漢友亦有朱浩雯單節5球三分，加上趙鍵鋒轟入22分，最終飛鷹僅以4分不敵對手。近兩季飛鷹進入重建階段，於聯賽敬陪末席，而2019年升班的安保漢友以全華班參賽，最終第5名完成賽季。

奧斯汀謝爕雋未達防疫要求

崇德飛鷹副領隊兼教練鄧耀榮透露，修頓場地因應政府相關附例收緊防疫措施，所有職球員需要打齊兩針兼滿14天才能出賽，奧斯汀及謝爕雋兩位主力球員因而未能趕及出賽，另外總教練鄭學來亦因健康理由暫未接種疫苗，故賽前已叮囑眾將，而今晚則不會在場邊作即場指導。新兵蘇志樂表示，鄭Sir對籃球及球隊的熱誠令他深受感動，揚言將為他而戰，盡力取得「開門紅」：「教練每日堅持做運動，希望有足夠體能繼續帶領我們，那團火我們都感受到，所以好想為他取得勝仗。」

各具優點五五波

安保漢友陣容與上季沒大改變，溫梓豐及馬嘉聰擔任雙隊長，成員包括趙鍵鋒、黃裕杰、鄺錦昌、殷兆俊、蔡駿賢、黃銘德、鄭文璁、易漢暉、黃俊財、蘇尚瀛、吳俊欣及林家滿。飛鷹則有蘇志樂、鍾俊昇及胡兆智等球員來投，「阿樂」認為雙方實力接近：「對手以年輕球員為主，壓迫性好強，不過我們的經驗較好，所以這一場應該會是五五波。」

為備戰銀牌賽，崇德飛鷹曾與滿貫、永倫等球隊友賽，呂銘彥表示：「球隊正適應比賽節奏，好大進步空間，大家好正面。」他期望今季可以提高三分球命中率，協助球隊擺脫護級漩渦：「上季我手感不好就整場『隱形』，今季要改善心態，關鍵時刻都要『做到嘢』。」

開放1000座位招待球迷

本地籃壇最高級別賽事終於重啟，今晚的銀牌賽將有一系列新安排，以達到政府的防疫要求，包括入場球迷禁止在修頓場館內飲食。而修頓場館於首兩日賽事亦最多開放1,000個座位，以便試行各項新措施。

過往籃球賽均以「雙料娛樂」上演，然而今晚及明晚的銀牌賽，每晚僅安排1場賽事，目的是讓各支球隊、工作人員、球迷及傳媒適應新的防疫規則。除在比賽中已「打針」的球員及執法裁判外，其他在場人士必須佩戴口罩。現場採訪的傳媒亦有防疫指引，例如於球賽完結後，須得所有球員戴好口罩後，並保持足夠社交距離方可進行採訪。

售票方面，賽會與場館將按現場情況應變，如遇特殊情況會提前開售門票。籃總指，即日門票於修頓場館票務處出售，若因天氣不穩及排隊人數已達上限，影響周邊行人通道，如人數已超出售票數量，會安排「截龍」並提早開售。根據政府防疫規例，修頓場館可容納的人數減少，觀眾席同一行座位不可有連續超過6張座椅被佔用，請觀眾依場館分隔指示就座，入場人士亦要量度體溫。

安保漢友 Vs 崇德飛鷹

日期：9月7日（星期二）

開賽時間：晚上7時

地點：灣仔修頓場館

票價：30元（正價票）、20元（學生及長者票）