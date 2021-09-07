祖高域再贏3關創歷史　神回應何解不及2R受歡迎

世界「一哥」祖高域只要再贏3場就寫下歷史！這位塞爾維亞球星周一（6日）晚在美網男單第4圈，先失一盤的情況下成功逆轉，拍走6呎4吋高的美國新秀布斯比(Jenson Brooksby )篤定8強席位，距離破歷史的個人第「21貫」再走近一步；同時，再闖3關就能成為自1969年利華(Rod Laver)之後於同年包攬年度四大滿貫的第1人。

今年在美網亮相，祖高域已習慣了在球迷噓聲中步入球場，特別是今仗遇上獲主場球迷力撐的美國球手布斯比，這位20歲新星是美國人今屆的唯一希望，然而祖高域與他激戰四盤後，在先輸一盤的情況下以1比6、6比3、6比2、6比2反勝，收獲個人於2021年連續第25場的大滿貫勝仗。

粉碎了美國人希望的祖高域賽後對布斯比稱讚有加：「布斯比相當年青，而且非常有潛質，我在網上跟他說，將來他一定是一位偉大的球員。」世界排名99位的布斯比是自2002年魯迪克之後，能躋身美網16強的最年輕美國球員，然而隨着他出局亦令美國網壇出現了尷尬一幕，自1880年代之後首次沒有本土球員（男或女）躋身8強。

隨着「2R」費達拿及拿度今屆缺戰，祖高域成為奪標大熱的同時，亦很大機會奪得破史上紀錄的第21個大滿貫錦標，他下仗將面對6號種子的意大利名將貝納天尼，重演溫布頓決賽的翻版。祖高域接受訪問時透露接近奪得年度全滿貫獲得2Ｒ的激勵：「費達拿與拿度不止一次接近完成年度全滿貫，特別是費達拿，那一年他奪得了三座大滿貫，在法網去到決賽只差一點點；而拿度都是一樣，他們二人在巡迴賽的統治地位激勵我成為今天的祖高域，這是無庸置疑。」

不過，有記者問到了祖高域一些敏感問題，塞爾維亞球手何解沒有像「2R」在國際賽場上那麼受歡迎:「撇除網球成就之外，你希望外界如何看待你？」祖高域表示這是一個很好的問題，但是他笑着說「我認為我們沒有足夠時間（去說透這個問題），我喜歡在這些答案中變得富有哲理。」

他補充:「我希望被視為一個遵循生活中所有積極價值觀的人，並且在他的領域中做到最好；希望我被看作是一個真正努力實現人生價值的人：尊重及感恩，珍惜當下。」他坦言相信這個世界上沒有太多人說自己在一個領域中能夠做到最好。