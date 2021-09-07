港超聯　冠忠南區新氣象　力爭聯賽前四

港超聯球隊冠忠南區，周二（7日）於香港仔運動場進行拜神祈福儀式，為新季征途作準備。作為新一季港超聯唯一一支區隊，南區季前球員及教練陣容都作出不少變動，球會主席陳文俊希望能藉此帶來正面影響，期望球隊成績有所突破，將會視聯賽前4為目標。

上季於聯賽取得第5名成績的冠忠南區，今季除了保留夏志明、謝德謙、佐佐木周等主力之外，唐道碧亦繼續以東方龍獅借將身分，為球隊效力。上季效力球隊的超級外援柏度已經離隊，劉浩霖、陳廣豪、陳港斌及許宏鋒等亦未有出現在南區新一季大軍名單當中。

南區今夏引入10位新球員，包括杜度、盧斯安奴、簡嘉亨、翟廷峯及鄭展龍等。此外，教練團亦有不少新面孔，退役後轉任球隊助教的比圖，將配合新加入的曲克和門將教練范俊業，輔助主教練列文及領隊貝可泓。

陳文俊就直言希望球隊於成績上能夠取得突破，劍指聯賽前四：「目標一定係場場贏波，希望仲有個競爭力，爭取起碼喺上半版。」他認為基於上季球隊失球數字偏多，今夏在防線上都針對性增添了人腳，對於球隊的變動，陳文俊承認適應上難免需時，但對此並未感到太擔心：「除咗球員變動大，球隊管理層變動都大，包括教練團，只要係向好嘅方向去變，就冇問題。」

陳文俊致辭時，亦不忘感謝會長黃良柏的支持。黃良柏指由於冠忠巴士因疫情關係生意受損，將不會繼續以公司名義贊助球隊，改由個人名義出資。對於球會冠名情況，他提到經過與陳文俊商討後，將沿用冠忠南區名稱，並透露今季班費與上季相若，希望將預算控制在800萬內：「舊年攞到第5，希望今年成績可以再好啲，發揮南區一貫精神踢好波。」

前主帥鄭兆聰（Ricky）則以技術總監身分重返球隊，他表示自己會協助加強球隊與高層之間的溝通，並強調臨場排兵布陣及戰術等安排，仍會交由列文和貝可泓負責：「我都會嚟睇佢哋練波，會好清楚球隊做緊嘅嘢，亦會匯報畀老闆，等佢哋知道會踢咩陣式出咩人。」Ricky希望球隊吸取上季的教訓後，新一季能夠帶給球迷驚喜。

冠忠南區2021/22賽季職球員名單：

會長：黃良柏

主席：陳文俊

副主席：黃焯添

義務總監：陳雄亮

技術總監：鄭兆聰

領隊：貝可泓

主教練：列文

助理教練：比圖

助理教練：曲克

門將教練：范俊業

物理治療師：盧徑遠

物理治療師：羅家熙

行政主任：黄國俊

大管理：李金年

推廣主任：張浩文

傳媒主任：彭傑茵

門將：1蔡子濤、25伍瑋謙、29謝德謙

後衞：4川瀨浩太、5杜度、6列文、8唐道碧、16翟廷峯、18積施利、36盧斯安奴

中場：10鄭展龍、11佐佐木周、17江展民、19簡嘉亨、22鄭進泓、24鞠盈智、26陳凱柏、27蘇荻安

前鋒：7史提芬彭利拿、14夏志明、20陳嘉宝