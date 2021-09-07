港超聯　加盟冠忠南區　鞠盈智：帶來新踢法

冠忠南區周二（7日）於香港仔運動場舉行拜神儀式及公開操練，球隊今季簽入不少新球員，而前傑志中場鞠盈智則表示自己目前與球隊磨合不錯，希望新季能為大家呈現一種全新踢法。

「今年雖然好多新球員，但係對我哋中前場正選個班磨合得差唔多，另外自己狀態都慢慢上升，始終跟咗球會操練一個月，開始了解教練踢法、要求。」經驗豐富的鞠盈智表示融入南區，並沒有太大問題。

「阿智」今季約滿傑志，選擇加盟冠忠南區，現年34歲的他坦言是為了增加出場機會：「始終南區球員比較少，教練都同自己講只要能夠保持健康，一定有好多比賽踢。」「阿智」續指在自己及前傑志隊友鄭展龍加盟後，教練一改以往防守反擊戰術，並要求球員更多控球在腳，希望新季可向球迷及其他球會，呈現一種全新踢法，相信南區有力爭取前4，甚至更佳成績。

「龍仔」今季由傑志外借至南區，身後號碼亦由以往的28號，變成象徵球隊進攻核心的10號球衣，過往這個號碼多數交給隊中外援球員，但這位23歲攻擊手直言沒有壓力：「自己都想着啲細冧巴。」作為傑志借將，「龍仔」的租借費用將與上陣時間掛勾，對於新一季目標，他表示希望多爭取出場機會：「就算唔講出場費，比賽踢得多，自己進步亦越快；今季要幫球隊贏波，另外就係爭取入波，因為上季冇入過波。」