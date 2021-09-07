保迪斯下季去羅密歐　咸美頓：我會掛住佢

芬蘭F1車手保迪斯離開平治終於有定案！愛快羅密歐(Alfa Romeo)正式官宣與保迪斯簽下一份幾年的合約，這位與咸美頓合作多年的老拍檔於今個季尾將離開平治，來季與黑帝將「化友為敵」。

多家傳媒報道，保迪斯已與愛快羅密歐簽訂合約，來季於2022年將隨新車隊亮相，隨着早前「冰人」拉哥倫宣布季尾後退役離開車壇，保迪斯將取代冰人離隊的空缺，而愛快羅密歐將成為保迪斯繼威廉士及平治車隊後，生涯效力的第三支F１車隊。

保迪斯對於將在新賽季離隊表示是自己生涯的另一新章，也是一個挑戰，而與他合作了五個賽季的平治隊友咸美頓亦發文祝福戰友:「能在過去5年與保迪斯一起合作，我感到自豪，我們一起成為這支總冠軍車隊的其中一員，我們彼此激勵，一起經歷起伏，而他是我生涯共事過的最佳隊友，這是我的榮幸。」

「你的速度與韌性令人印象深刻，而令我印象最深刻的是你是一個紳士，你知道自己有多麽偉大，我也知道你的未來很光明。我會想念你，讓我們齊心完成今個賽季，為團隊爭冠！」保迪斯亦在離隊聲明提到咸美頓:「與咸美頓一起比賽是我的榮幸，是巨大的挑戰，我們之間關係融洽，為車隊奪總冠軍是重要關鍵。」

據德國媒體表示，平治領隊Toto Wolff於暑假期間已與愛快羅密歐洽談保迪斯加盟的可能性，而據悉平治已為咸美頓下季的隊友選定人選，稍後作再公布；至於保迪斯來季的新拍檔暫未決定，有傳是Haas車隊的米克舒麥加、愛快羅密歐車隊的二號後備車手Callum Ilott，以及目前在F2爭取年度冠軍的Robert Shwartzman。