新生代誕生　英藉中羅混血美少女搶鏡入8強

今屆美網即使缺少了「細威」S威廉絲、費達拿及拿度等球迷最愛的超級巨星，但反而造就了新生代的出現，令人眼前一亮，從外圍賽晉級的英國新星華度加奴（Emma Raducanu）繼續其神奇之旅，僅花一粒鐘左右就淘汰美國的羅傑絲（Shelby Rogers），強闖女單8強，成為公開賽年代第3位闖入美網8強的外圍賽出線球員。

18歲的華度加奴僅用65分鐘以直落兩盤6比2、6比1晉級，在今次美網之旅以不失一盤的情況下迎來7連勝，直闖8強將面對東京奧運金牌得主瑞士的賓錫絲。這位英國小將潛質優厚，其實她在今年的溫布頓網賽已獲得賽會以外卡身份參戰個人首個大滿貫，並爆冷打入第4圈，成績相當不俗。

Emma在美網愈戰愈勇，很多媒體再次介紹這位帶有華裔血統的球手。出生於加拿大多倫多的華度加奴，父親是羅馬尼亞人，母親則來自中國瀋陽，於兩歲時全家搬到倫敦居住，而其父母為了平衡她的興趣，除了練網球之外，還學習騎馬、游泳、踢踏舞、籃球、滑雪、高爾夫球、小型賽車及越野車等等，百分百是一個多面發展的網球少女。中國的李娜及羅馬尼亞的施蒙娜都是這位英國新星的偶像，並期望以偶像的成就作為自己的目標。

至於希臘的薩嘉莉則與2019年女單冠軍加拿大的安德莉絲高打到凌晨時份，雙方激戰了3粒半鐘之後，17號種子的薩嘉莉在落後一盤的情況下，成功以6比7(2)、7比6(6)及6比3逆轉，生涯首闖美網8強。