李慧詩率單車出擊全運　向金牌進發

隨着東京奧運及殘奧圓滿結束，中國全運會各項賽事已陸續展開，自從97年回歸後參賽以來「屆屆有金執」的單車隊，強勢於周五（10日）起出戰，力爭在場地賽、山地賽及公路賽項目上力爭佳績，剛在東奧奮戰下獲得爭先賽銅牌的「女車神」李慧詩（Sarah），早已揚言今年退役，她試圖在五天的場地賽事中爭取金牌，為自己生涯告別劃上完美句號。

今屆香港代表團共237人，當中包括171名運動員參加18個大項賽事，其中被視為獎牌大戶的單車隊，今屆就派出26名精英出戰，包括6位剛赴東奧的車手，即使港隊的參戰項目暫未作最後決定，但相信李慧詩會出戰個人兩個主項周六(11日)爭先賽及下周二的(14日)競輪賽，或可能會兼項出戰團體賽事。

李慧詩上屆於2017年在爭先賽及競輪賽都衝金未能成功，最終只獲得兩面銅牌，而她唯一的全運金牌是於2013年從競輪賽中獲得，能否在應該是運動員生涯的最後一屆全運會中奪金，有待分曉。

自黃金寶於97年首奪全運金牌後，單車隊每屆全運都「有金落袋」，除了李慧詩是爭金希望之外，上屆男子全能賽冠軍梁峻榮及女子麥迪遜冠軍組合逄瑤／楊倩玉，今屆都會再度出擊，並向衞冕的目標進發。

港隊單車代表：

（男)杜棹熙、梁嘉儒、羅子駿、陳鍵烽、朱浚瑋、何栢爾、吳森鐳、蔡曉鋒、伍柏亨、高肇蔚、 曹棨光、梁峻榮、劉允祐、繆正賢、賴俊健

（女）程嬿珊、楊礎搖、李海恩、李慧詩、梁穎儀、梁寶儀、楊倩玉、李思穎、逄瑤、童森、關旨君

全運單車賽事比賽日期如下:

場地賽：9月10至14日

山地賽：9月21日

公路賽：9月24至27日