麥巴比缺陣冇鑊氣　法國細火嗒芬蘭

世盃外歐洲區D組賽事，法國主場迎戰芬蘭，牌面上主隊當然高一線，但法國近期喺組織上出現問題，連今夏歐國盃在內，已經連續5場不勝，今場更有基利安麥巴比受傷缺陣，面對防守力十足嘅芬蘭必陷苦戰，2.5球入球細值博。（有線662及602周三凌晨2時45分直播）

「高盧雞」法國雖有賓施馬、基沙文、保羅普巴等巨星，但進攻組織未見理想，保羅普巴喺國家隊表現已經好過喺曼聯，但成隊波唔順就真係冇計，上場逼和烏克蘭1比1，連同歐國盃決賽周，法國已經累積5場不勝。

馬迪爾基沙文攻堅難靠

雖然安東尼馬迪爾上場終於打破5年國際賽入球荒，但好大機會係曇花一現，基沙文狀態低迷，最大件事係王牌前鋒基利安麥巴比更已因傷退隊，球隊經常能夠控制局面，但真正具威脅埋門欠奉，多靠球員個人質素入波，但冇咗麥巴比做爆破，面對有組織嘅防守自然事倍功半。

芬蘭陣中冇頂級球星，但正正係靠整體防守打法見稱，在歐國盃雖然分組賽出局，但曾以1比0擊敗丹麥，並令比利時陷於苦戰，上場對哈薩克以1比0小勝，穩守突擊踢法相當成熟，現時分組賽3戰1勝2和5分排次席，比法國少踢2場落後4分，實際失分仲少過法國。芬蘭對上7場比賽，總入球全開2球或以下，今仗有力將法國進攻威脅減到最低，2.5球入球細好路。