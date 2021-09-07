高級組銀牌開打！安保漢友獵「鷹」響頭炮

闊別兩年，甲一籃球終於回歸。由10支甲一球隊角逐的男子高級組銀牌賽，周二晚（7日）在修頓場館開鑼。揭幕戰由崇德飛鷹對安保漢友，儘管飛鷹新兵蘇志樂，攻進全場最高23分，但球隊僅得8人作賽，中鋒鍾俊昇又早早傷出，終以68：77告負。

甫開賽，兩隊已積極搶攻，但明顯需時適應比賽節奏，長達3分鐘未有進帳，更頻頻失誤，直到漢友中鋒溫梓豐博得罰球，才成功「破蛋」。雙方在外線交鋒，飛鷹有呂銘彥、蘇志樂手感發燙，漢友則有蘇尚瀛、趙鍵鋒中鵠，首節稍稍落後4：9。

飛鷹洋將奧斯汀因未「打齊兩針」未及上陣，內線主力鍾俊昇也在首節傷出，意味着球隊僅得7人作賽，卻無損他們鬥志。其中，蘇志樂特別「有火」，單節獨攬13分，每次得分都會激動咆哮，把現場氣氛推到高峰。但漢友勝在陣容深度，新兵蘇尚瀛手感火燙，裏外開弓取得9分，加上易漢暉連得6分，半場反超前42：40。

換邊後，隨著雙方體力下降，漢友「人齊」的優點放大，打出7：0的攻勢。儘管飛鷹前鋒麥嘉榮挺身而出，連取5分「止血」，但尾段他與蘇志樂累積4犯，攻守兩端都有點綁手綁腳，未能進一步縮窄分差。反觀漢友在主力趙鍵鋒遭遇膝傷，退下火線的情況下，仍有蘇尚瀛愈戰愈勇，全場攻進21分，帶領球隊以77：68旗開得勝。

由遊協轉投漢友的蘇尚瀛，賽後難掩興奮神色，又大讚新東家充滿潛力：「安保漢友很有潛力，我希望來到這裏，能令自己更上一層樓。」他續指，以「全華班」迎戰新季並非挑戰，而是「開心的事」，意味着球員會有更多機會。至於目標：「球隊想爭取頭4甚至更高，只要有更多資源，我們絕對是爭標球隊。」

同樣來自遊協，改披飛鷹戰衣的蘇志樂坦言，今仗打得艱難：「沒想到阿昇首節就受傷，令我們只得7人作賽，無論串連、得分都有很大變化，體力更是難以維持，好辛苦。」他透露，外援奧斯汀很大機會缺席整個銀牌，加上何權晉不幸遇上交通意外，尚在留院，「8人輪換」的情況，預計直到聯賽才會結束。