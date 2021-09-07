張瑋桓全運女網惜敗　8強止步

第14屆全國運動會將於9月15日揭幕，但網球賽事已率先於9月1-9日於陝西拉開戰幔。今屆全運會香港派出10位網球手參賽，一眾年青港將衝著獎牌出戰。本港首席女球員張瑋桓 (Eudice)周二（7日）下午對賽事5號種子，現時世界排名148的四川名將王雅繁，結果僅負1比2，8強止步。

現時世界女子排名493位的Eudice 狀態極佳，帶著衝牌的決心放開心態專心比賽，甫開局發揮極佳，最後Eudice憑穩定發揮一路保持領先優勢以6比4先取一盤，到第二盤，王慢慢開始掌握比賽節奏，二人拉据，最後讓王以7比5扳平。至第三盤，王漸入狀態，Eudice奮起力追，惟王實力強橫、加上本身大賽經驗豐富，最終港隊以總成績1比2負四川隊，女單8強止步，與獎牌僅差一步之遙，擦身而過。

賽後Eudice 表示：「今仗是超水準發揮，本著衝牌的決心一直放開去打，奈何對手大賽經驗豐富，世界排名亦遠超我之上，總括而言今趟全運會碰到國內很多頂尖的運動員、收獲了豐富的對賽經驗，會進一步調整好心態，不斷完善及精進球技，目標下一屆全運會為香港拿下獎牌。」

賽後港隊領隊劉進鑑亦表示：「Eudice 今仗絕對是超水準發揮，可惜兩者實力始終有點距離，加上對手後期發揮出水準，Eudice 比對手年輕，多吸收大賽經驗，她絕對有機會下屆衝牌！」

是屆一眾年青港將透過與一眾高水平的運動員對戰，已收獲豐富的大賽實戰經驗，希望下屆「十五運」贏取獎牌，為港爭光！