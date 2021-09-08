荷蘭6比1炒土耳其　迪比戴帽媲美3大傳奇

今夏歐國盃後獲尹戈爾回巢執教嘅荷蘭，周三(8日)凌晨世盃外歐洲區I組展現霸氣，主場6比1狂勝爭出線勁敵土耳其，效力巴塞隆拿嘅王牌球星迪比今仗光芒四射，個人連中三元。迪比今場「戴帽」創下多項紀錄，令佢同告魯夫、柏金、古華特3大傳奇睇齊，認真叻仔！

荷蘭上仗4比0贏黑山，迪比已經梅開二度，今場佢更得心應手，開波只係1分鐘就撞牆助攻卡拉臣打開紀錄，16分鐘卡拉臣投桃報李助攻迪比單刀射成2比0；荷蘭開個靚頭愈踢愈順，迪比喺38分鐘同54分鐘完成帽子戲法，古斯迪爾同當耶爾馬倫尾段各入1球贏到6比0，土耳其補時破蛋亦要輸1比6。

迪比近2仗入5球後，國家隊累積33個入波，追平告魯夫、蘭斯查嘅入球數字並列荷蘭史上第8位；今次亦係迪比歷來首次為荷蘭連中三元，荷蘭對上一個喺世盃外入3球嘅人，已經要數到1996年嘅柏金。另外，迪比喺2021年為荷蘭攻入12球，亦追平古華特(2000年)保持嘅單一年度荷蘭最高入球紀錄，荷蘭今年之內仲有4場比賽，迪比只要再入1球就可以獨佔紀錄。

狀態大勇嘅迪比賽後表示：「告魯夫同蘭斯查都係傳奇，佢哋令荷蘭足球舉世聞名，冇人可以同佢哋相比。不過我會瞄準更高嘅目標，我希望可以進佔荷蘭史上射手榜三甲！點解要對自己咁嚴格？因為我對自己有期待，大家覺得我踢得好，我覺得自己可以更好。」荷蘭目前射手榜三甲分別係尹佩斯(50球)、亨特拉爾(42球)同古華特(40球)。