世盃外激戰連場！英德意西齊出擊

周四(9日)凌晨世界盃外圍賽，4大名牌球隊英格蘭、德國、意大利、西班牙齊出場。其中歐洲區J組賽事，德國作客鬥冰島，德國自從新帥費歷克接手後果然有起色，連贏兩仗狂轟8粒，逐漸從谷底反彈，並且令迪姆華拿及利萊辛尼等攻擊手重拾信心；冰島早已今非昔比，隨時半場都頂唔住，捧半場客勝。（有線662及602台周四凌晨2時45分直播）

德國喺新帥費歷克上任後，今次國際賽期嘅世盃外先以2比0輕取列支敦士登，再以6比0大炒阿美尼亞，目前喺J組以4勝1負得12分，反壓阿美尼亞升上榜首，一洗前任勒夫時代爆大冷輸畀北馬其頓嘅頹風。

雖然老將湯馬士梅拿臨時因傷退隊，但人腳未有大變，費帥轉用4-2-3-1陣式，甘美治重新出任防中領軍，備受批評嘅迪姆華拿及利萊辛尼擔正，華拿連續兩仗有「士哥」，辛尼重返左路表現亦有改善，上仗對阿美尼亞復用基拿比即省兩粒，連首次為德國上陣嘅新星艾迪耶美亦攻入埋齋波，佢以19歲零230日之齡，成為踏入21世紀後德國第4年輕入波球員，仲未計同樣搶鏡嘅穆斯亞拿、科利安華迪斯等「03後」，人才輩出。

冰島低迷反彈無期

冰島自2018年世盃分組賽出局後，一直走下坡，唔單止連續兩屆歐國聯分組賽包尾，及未能打入今夏歐國盃決賽周，嚟到今屆世盃外，頭5輪僅得1勝1和3負，復甦之路相當遙遠。加上德國近兩次碰頭贏晒，包括今屆世盃外首輪大勝3比0，睇番「日耳曼戰車」今屆5場世盃外，有4次上半場就領先，半場客勝捧得過。

直播表

周三6:00pm 日職 北海道札幌岡薩多Vs大阪櫻花

有線661、601台

周四凌晨零時 世盃外 阿美尼亞Vs列支敦士登

有線664、604台

周四0:30am 國際賽 保加利亞Vs格魯吉亞

有線661、601台

周四2:45am 世盃外 波蘭Vs英格蘭

有線661、601台

周四2:45am 世盃外 冰島Vs德國

有線662、602台

周四2:45am 世盃外 科索沃Vs西班牙

有線664、604台

周四2:45am 世盃外 意大利Vs立陶宛

有線603台

周四2:45am 世盃外 希臘Vs瑞典

有線665、605台