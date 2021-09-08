港超聯　打出一片天　「宜嘉」感激傑志栽培

港超聯球隊傑志自2010/11賽季，重奪47年來首個頂級聯賽冠軍後，展開了光輝時代，當中功臣不得不提「宜嘉」盧均宜和林嘉緯，兩位分別在2007和08年加盟，與球隊一起成長並一同締造榮譽時刻，他們更笑言：「我們由細到大都『二奶命』，加盟傑志之前無奪過冠軍，之後就勢如破竹。」

個子矮小「二奶命」打出一片天

目前效力標準流浪的「均宜」及「嘉緯」，皆曾效力傑志10個球季，由年青球員成長至獨當一面的球星，「嘉緯」回憶說：「初出道時人人都話我有潛質，但點發揮呢？幸得傑志信我、重用我。」而「均宜」亦不介意以自己的身型嘲笑一番：「傑志引入巴塞踢法，簡直係為我哋啲矮仔度身訂造﹗」

「嘉緯」更不忘以自己的成功經驗勉勵後輩，相信足球這共同語言足以打破文化差異的邊界：「當時本地足球都會有一種意識，本地球員踢得再好，主要任務都係協助外援入波，但傑志令所有崗位嘅球員都有所發揮，而良性互動亦令外援球員信任、畀波你。我依家都同年輕球員講，唔好當自己係配角，做好自己，每個球員都有自己嘅耀眼時刻﹗」。

足球員的浪漫

「均宜」回想起有一次到西班牙巴塞隆拿集訓，大家在為Jessica慶祝生日，本身是西班牙人的盧比度（現時東方龍獅主教練）突然爆喊離席：「我哋出去睇佢咩事，見到佢一個人望海飲泣，我哋咪成班人圍住佢，氹返佢開心。佢由自己家鄉流落異鄉踢波，同屋企人分開，離鄉別井嘅失落感，大家都踢波，唔洗講嘢大家都明。」

此後大家的友誼，亦衝破了「嘻嘻哈哈」的層次：「到盧比度結束足球生涯嘅最後一場波，完場時都一樣，大家無需言語，彼此對望，兩行眼淚已經流咗落嚟。」球員穿梭效力不同球會，幾乎是足球生涯必經，但盧均宜承認，離別一刻也難免傷感：「輪到我最後一場傑志比賽完場，同黃洋、王振鵬等隊友四目交投，大家嘅眼淚已經湧出嚟，依一個時候大家俾我嘅擁抱勝過千言萬語。」

咁，倒戈呢？

談到首次倒戈的心情，「均宜」表示當時在球場看到的對手是昔日隊友，感覺如百般滋味在心頭：「但我同自己講﹐我會更用心踢，唔係為咗證明自己能力，而是要用更好表現去尊重對手。依種微妙感覺，我諗世上得足球先有。我唔係講笑，我同佢(嘉緯)咁好朋友，對賽我差啲打爆佢隻眼。」「嘉緯」在旁亦笑言不能認同更多：「你想像吓，黃洋同我以前拍住上，互相輔助，之後對賽我就係要對住佢。」

「均宜」指在傑志的難忘時刻多不勝數，當中包括在勝出2011/12最後一場聯賽賽事，捧起當屆聯賽冠軍獎盃前一刻，在一眾隊友及球迷前求婚，抱得美人歸；另外還有一次出國集訓「無意中」留下了球隊管理「波記」在機場，「均宜」解釋道：「抵埗後大家上巴士去酒店，『朱Sir』問有無人未上車，無人應咪開車，點知上咗高速公路發現留低咗『波記』喺機場。」對均宜和嘉緯來說，今日說起的點滴仍猶如昨天，相信傑志已印在他們的生命軌跡之中。