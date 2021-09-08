「羅拔佬」孤掌難鳴　撐英格蘭再贏波

周四(9日)凌晨世盃外歐洲區I組最矚目大戰，波蘭主場硬撼榜首英格蘭。英格蘭對待世盃外態度認真，甚少甩拖，連同上屆在內，15戰累積13勝2和驕人成績，包括今屆首循環主場以2比1擊敗今仗對手波蘭，「三獅兵團」一向恰慣波蘭，近5次碰頭獲4勝1和，推介客勝。（有線661及601台周四凌晨2時45分直播）

波蘭及英格蘭今個國際賽檔期都要連踢3場世盃外，波蘭先以4比1大勝阿爾巴尼亞，再喺射手羅拔利雲度夫斯基正選領軍下，作客大炒聖馬力諾7個1皮。至於英軍亦順風順水，先作客贈匈牙利4蛋，次仗對安道爾，領隊修夫基收起大批主力，但主場仍以4比0輕鬆贏波，睇得出英格蘭不論正選同第二梯隊狀態一樣咁弗，修夫基大把兵用。

「羅拔佬」搞唔掂「三獅」防線

係球迷都知波蘭主要靠「羅拔佬」搶分，不過呢名拜仁慕尼黑神鋒對住英軍例牌冇運行，今屆世盃外首循環佢喺作客英格蘭一仗前受傷，無緣上陣，再之前兩次鬥「三獅兵」佢都正選披甲，但始終搞唔掂英軍後防，無法射破對手大門，致令波蘭近5次鬥英格蘭只得1和4負劣績。

英格蘭對待世盃外態度相當認真，連同上輪擊敗安道爾，佢哋近兩屆世盃外共15戰豪取13勝2和，表現極為穩定，加上挾歐國盃亞軍餘威，球員士氣正盛，不論正選或第二梯隊均大熟大勇，作客一樣有力擊敗波蘭，簡單要客勝。