卜聿揚「處子戰」創驚喜　東方龍獅旗開得勝

東方龍獅周三（8日）晚男子高級組銀牌賽首度登場，憑外援拉利羅斯轟入全場最高24分，以及「小巨人」卜聿揚處子戰交出驚喜表現，貢獻13分，全隊6人得分上雙下，以97：52大勝建龍飛馬而回。

東方龍獅新季由歐洲聯賽冠軍教頭積高柏利施域領軍，銀牌第一擊派出陳兆榮、梁嘉顯、拉利羅斯、徐遠成、胡卓斌正選登場，射手李琪、新星卜聿揚先列後備。建龍飛馬李旭川、韓天次、馮嘉豪、程建文、劉嘉榮。建龍飛馬先由李旭川妙傳劉嘉榮先開紀錄，東方龍獅由陳兆榮一記封阻展開反擊，美籍外援拉利羅斯連得5分。建龍飛馬一度憑韓天次追成6：7，此節最後3分鐘，東方龍獅換入李琪，聯手陳兆榮、拉利羅斯等人打出10：0攻勢，首節以21：10領先。

第二節東方龍獅繼續強攻，身高達2米08的卜聿揚先後接應李琪、徐遠成妙傳後大力入樽，李琪再在外線發炮，「藍衫軍」兩節打出22：0攻勢，拉開至33：10。建龍飛馬手感冰冷，加上東方龍獅壓迫性防守亦使對手苦無出手機會，此節李琪攻入10分，東方龍獅以52：23完半場。

換邊後，建龍飛馬劉家傑單節9分，惟分差太大未足以「止血」。東方龍獅再憑拉利羅斯、楊睿騏分別投進三分球，以72：37，35分領先優勢進入最後一節。比賽基本上進入垃圾時間，但兩軍鬥志旺盛，繼續互有攻守，梁嘉顯此節轟入3球三分球，卜聿揚亦完成「三分打」，最終東方龍獅以97：52取勝。

年僅21歲的卜聿揚（Simba）曾出戰台灣高中籃球聯賽（HBL）勁旅泰山高中，今季由東方龍獅青年軍提拔上一隊，在甲一處子戰交出13分，其中兩球大力入樽贏得全場掌聲。他賽後表示，「賽前有點緊張，今場交出平常訓練的表現，不算很驚訝，但有觀眾在場都感覺很興奮。」中四才正式籃球的卜聿揚形容，今場是個「里程碑」：「雖然我遲起步，但都一直以甲一為目標。賽前我們打過幾場友誼賽，今場表現合格吧，下場希望提高罰球的命中率，因為炒罰球和上籃炒粉一樣啊。」

2年後重返賽場，今場為建龍飛馬交出9分的馮嘉豪表示，球隊體能方面有待改進：「今場自己體能只得5成，隊友都說我打到『面青口唇白』，之前有和東方龍獅打過友賽，但和比賽是兩回事，希望隊友感受到真正的比賽強度。」他表示，已有心理準備球隊升班將會面對很多挑戰，「今場輸波是好事，希望球隊可以盡快調整心態，迎接下場對崇德飛鷹。」