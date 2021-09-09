卡尼、羅拔仔鬥顯功架　波蘭補時逼和英格蘭

周四(9日)凌晨世盃外歐洲區I組大戰，英格蘭作客波蘭喺補時階段失守，慘被逼和1比1，外圍賽全勝紀錄斷纜。今場兩大中鋒哈利卡尼同羅拔利雲度夫斯基鬥顯功架，前者轟入世界波技驚四座，「羅拔仔」就送出致命助攻為波蘭絕地追平。英格蘭目前以16分排榜首，領先次席阿爾巴尼亞4分。

英格蘭今場「夫添」上陣，賽事焦點都落喺哈利卡尼同羅拔利雲度夫斯基身上，兩大中鋒都受到嚴密看管，英格蘭上半場控球時間贏晒，但係埋門威脅欠奉。兩大神鋒冇啖好食，下半場嘗試走出禁區嘗試，「羅拔仔」71分鐘遠射冇力被接，但1分鐘後哈利卡尼即30碼轟入世界波，亦係呢位前鋒連續第15場世盃外/歐國外入波，再次展示「外圍賽之王」實力。

波蘭落後下展開反攻，終於去到補時2分鐘搵到缺口，全場被哈利馬古尼同史東斯盯死嘅「羅拔仔」，走去左路接應傳送後，乖巧傳中助攻畀龍門口嘅施文斯基飛頂入網，為波蘭搶到寶貴1分。羅拔利雲度夫斯基賽後喺社交網留言：「我哋力戰到最後一刻！」

哈利卡尼今場再入波後，喺英格蘭累積41球，超越奧雲進佔歷史射手榜第5位，而今仗世界波亦係佢喺國家隊第2個禁區外入球，哈利卡尼賽後表示：「呢個可能係我最佳入球之一，亦可能係最遠距離嘅入球，喺一場咁難踢嘅作客比賽入呢球好唔錯，最後一刻失守唔易接受，但我哋控制比賽，大家都踢得好好。」