18歲混血英少女續神話　美網之旅穩袋500萬

18歲的英國美少女華度加奴（Emma Raducanu）在美網再續神話，以直落兩盤6比3、6比4力挫賽事11號種子的東京奧運金牌得主瑞士賓錫絲，保持不失一盤的強勢成為公開賽時代以來的闖入美網女單4強的外圍賽晉級者，寫入網壇史冊。

這位有半個華裔血統的美少女世界排名150位，生涯到目前為止僅參加過兩個大滿貫女單正賽，但已表現搶鏡，繼於今年溫網闖入了16強後，美網更有突破成績已躋身4強；她是公開賽以來第4位以外圍賽晉級者躋身4強的女將，也是第3位世界排名100以外的美網4強，更加是英國46年來躋身大滿貫準決賽的最年輕女將。

「我真是非常非常開心。」不時帶着陽光笑容的華度加奴賽後開心到笑不攏嘴，這位父親是羅馬尼亞人，媽媽是中國人的中羅混血少女已穩袋了至少67萬5千美元（約527萬港元）的獎金，「賓錫絲是一個很強的對手，她的狀態實在難以置信，球速相當凌厲，我只能小心地應付。」她下仗將與希臘的薩嘉莉爭逐決賽席位。

Emma在美網愈戰愈勇，成為傳媒的焦點。出生於加拿大多倫多的華度加奴，父親是羅馬尼亞人，母親則來自中國瀋陽，於兩歲時全家搬到倫敦居住，而其父母為了平衡她的興趣，除了練網球之外，還學習騎馬、游泳、踢踏舞、籃球、滑雪、高爾夫球、小型賽車及越野車等等，百分百是一個多面發展的網球少女。中國的李娜及羅馬尼亞的施蒙娜都是這位英國新星的偶像，並期望以偶像的成就作為自己的目標。