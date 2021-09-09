「拜仁」大炒冰島　費歷克上任全勝0失球

德國周四(9日)凌晨喺世盃外歐洲區J組，作客以4比0大勝冰島，歐國盃後上任嘅費歷克，6戰5勝得15分排喺小組榜首，領先第2位嘅阿美尼亞4分，晉級決賽周非常穩陣。歐國盃後上任嘅費歷克，打造嘅「拜仁版」德國表現對辦，為佢拎到上任3連勝。

拜仁慕尼黑一向係德國國家隊大戶，不過前拜仁主帥費歷克上任後，呢個情況更加明顯，今場對冰島一共有7個拜仁球員上陣，當中6個係正選，包括紐亞、歷卡斯蘇尼、哥列斯卡、甘美治、利萊辛尼同基拿比，穆斯亞拿就以後備落場。

呢班拜仁「子弟兵」亦冇令費歷克冇面，開波4分鐘基拿比就接應利萊辛尼傳送先開紀錄，24分鐘甘美治助攻魯迪格入波，56分鐘輪到哥列斯卡助攻利萊辛尼建功，直到完場前1分鐘先有「車路士孖寶」合作，夏維斯助攻迪姆華拿「埋齋」，協助德國大勝4比0。

連同早前2比0贏列支敦士登同6比0炒阿美尼亞，費歷克上任後德國已經連贏3場，合共攻入12球而未失1球，係德國史上第2個頭3場領軍全勝兼冇失波嘅領隊。