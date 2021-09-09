11歲最具潛力女賽車手　追尋奧運選手夢

第二屆「挑戰者盃」亞洲模擬賽車錦標賽周三（8日）舉行啟動發布會，上屆賽事香港區女子組冠軍郭清揚（Joyce ）表示將再次參戰，這名年僅11歲的小朋友希望繼續創造佳績，並視參與奧運為終極目標。

郭清揚年僅11歲，剛升讀小學6年級，為上屆全場年紀最輕的得獎者 。Joyce坦言從小不愛玩遊戲機，卻喜歡坐到爸爸的車上兜風：「每次爸爸一開動車輛，我便會很興奮，因為喜歡當中的速度感。」她續指上年家人買了模擬賽車器給自己後，才終於找回真正的賽車感覺。

「覺得在模擬器中玩得不錯，慢慢地發現自己擁有這種天賦，可能有機會在賽事中取得佳續，於是便選擇報名參加上屆比賽。」首屆「挑戰者盃」為Joyce初次參加正式賽事。最終在香港區決賽排第1名，但在港台兩地決賽中只取得第5名，她承認有不足之處：「可能是因為過於緊張，導致出現失誤，因為比賽很嚴格，有些位置一碰到旁邊障礙便會被判罰，自己吸取了上次經驗，希望今年面對壓力之下，表現有所改善。」她表示今屆目標是維持頭5名或創造更佳成績，進一步提升自身能力。

從比賽享受賽車樂趣

賽車一向屬男生的浪漫，惟一頭長髮的Joyce卻並不認同：「通常賽車都是男生玩較多，但經過上屆比賽發現女生其實都可以很強，我覺得不可以低估我們。」她指由於自己與其他女性朋友興趣不同，曾被嘲笑，但表示不會太過介意，反而會向她們介紹賽車的吸引之處。 談到未來的目標，Joyce意志堅定地說：「東京奧運開始有模擬賽車比賽，希望長大後有機會代表香港參加吧！」

9．28開賽高手雲集

第二屆「挑戰者盃」亞洲模擬賽車錦標賽即將掀開序幕！比賽將於9月28日正式進行線上初選，而總決賽預計則在明年1月於香港舉行，獎金、獎品更高達150萬港元。

今年比賽高手雲集，參賽代表將大幅增加至亞洲12個國家地區，包括中國內地、香港、澳門、台灣、泰國、新加坡、馬來西亞、日本、南韓、菲律賓、印尼及越南。

至於今次競賽平台將横跨兩大主要模擬賽車平台 ─ Assetto Corsa Competizione (ACC) 及Raceroom；並分為4個不同組別，分別為公開組GT3組別、少年組GT4組別，公開組TCR組別、以及女子組TCR組別。