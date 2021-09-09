奧脫福「變身」迎C朗　費南迪斯被犧牲

星期六(11日)將會係C朗拿度回歸奧脫福大日子，曼聯嘅「夢劇院」近日已經換新裝熱歡迎。奧脫福球場精品店上面外牆，本身有一眾曼聯球星嘅巨型肖像，工作人員依家就進行「加工」，將C朗拿度個「嘜頭」加埋上去，而且仲搶埋般奴費南迪斯嘅「光環」。

原本係曼聯王牌嘅般奴費南迪斯，幾乎肯定會成為C朗拿度身邊嘅綠葉，2人之前喺葡萄牙國家隊嘅表現，已顯示出般奴費南迪斯好難喺C朗在場下發光，就連「看家本領」12碼都可能要讓番畀C朗操刀。除球場內要活喺C朗陰影下，球場外都係一樣！

曼聯為咗喺奧脫福外牆加入C朗肖像，特意將原本主角之一嘅般奴費南迪斯相片「收細」兼移向左面，騰出空位畀C朗「登場」，肖像Size變細之餘仲要畀C朗「疊住」，完全反映出球隊依家「地位」排名。

雖然光環被奪走，不過般奴費南迪斯就唔介意，日前表示：「我哋知道C朗返嚟之後，氣氛會有幾熾熱，所有人對C朗加盟都非常興奮，包括球員在內。大家好清楚C朗可以為球隊帶嚟乜嘢，佢只會專注於勝利，有佢在陣，曼聯離冠軍獎盃更近！」