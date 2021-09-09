祖高域寫網壇歷史仲有兩關　誰為攔路虎？

世界球王祖高域今日（9日）在美國網球公開賽，在先失一盤的情況下，連取3盤反勝意大利好手貝納天尼，闖進4強，距離全滿貫兼生涯第21「貫」只差兩步！

祖高域與貝納天尼繼7月溫網決賽後，再在美網8強相遇，劇本大同小異。儘管世界一哥在首盤錯失4個發球局，以5：7飲恨，但他未有自亂陣腳，以6：2、6：2、6：3連贏3盤，花了3小時26分淘汰對手，躋身4強，將鬥德國的4號種子沙華列夫。此子曾在東京奧運準決賽「爆冷」擊敗祖高域，續摘下金牌，挾著勢頭，在美網一路過關斬將，今日以7：6（8：6）、6：3、6：4力壓南非的Lloyd Harris，絕對是世界一哥的最強「攔路虎」。

值得一提的是，今季祖高域已橫掃澳網、法網和溫網冠軍，只要再過兩關，即可成為繼1969年的利華後，首個包攬全年4大滿貫的男單球手。此外，他亦會贏得生涯第21「貫」，一舉超越因傷缺陣的「2R」費達拿及拿度，改寫網壇歷史。

至於另一場男單4強，將由俄羅斯名將麥維迪夫鬥加拿大的21歲小將阿里艾森。

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