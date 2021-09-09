C朗「回家」全球期待　7大預言你點睇？

C朗今夏戲劇性重返曼聯，「魔粉」已經High到爆，英超賽會破天荒為佢開綠燈，批准曼聯開季後轉冧巴，令C朗保住「金7招牌」，可見各界對呢位巨星嘅回歸極度重視。趁住英超本周重開前，先嚟個「CR7大預言」，大膽展望C朗「愛回家」後，會喺曼聯發生乜嘢事！

首騷矚目遇喜鵲開殺戒

周末曼聯喺英超主場迎戰紐卡素，係C朗事隔12年再做「紅魔」嘅首騷，預計球迷興奮程度達至頂點，除坐爆奧脫福歡迎C朗回歸外，為應付大批買唔到飛嘅球迷，或者會喺場外同停車場擺放大電視作現場直播，到時勢必萬人空巷，個個睇住大電視撐C朗。

作為C朗回歸首騷嘅對手，紐卡素注定冇運行，呢位葡萄牙球星喺離開英超前3次鬥「喜鵲」共轟5粒。加上C朗向來要面，為證明曼聯回購佢有實際需要，定必加多兩錢肉緊。依家曼聯面對死守球隊，往往破關乏力，而C朗除咗門前搶點把握力超強外，喺禁區更有一種震懾對方後衞嘅霸氣，對住紐卡素紙紮防線，C朗隨時大開殺戒狂轟3粒。

豪宅再成賊人目標

據外國傳媒爆料，C朗目前住番喺柴郡，佢以往效力曼聯時亦曾住過呢度。球星往往成為賊人對象，尤其佢哋賽程係人都知，屋企冇人嘅時間非常「透明」，佢哋踢波嘅時候，基本上都係「空門」任入，若然曼聯要踢歐聯飛去第二度，或者C朗要踢國際賽，時間就更長。

咪以為曼徹斯特治安好好，迪馬利亞效力曼聯時，就試過唔只一次被爆格，甚至有傳呢個係佢離隊嘅原因之一。事實上C朗亦曾經「中招」，舊年10月佢位於葡萄牙嘅豪宅就遭匪徒爆竊，當時匪徒係從大宅一個打開咗嘅車庫門口入屋行劫，除金錢損失，仲包括一件C朗親筆簽名嘅祖雲達斯波衫。

揸慣超跑狂食牛肉乾

C朗係愛車之人，曾有報道指佢擁有6架「地上最強」名車，意大利公路限制速度係時速130公里，所以佢啲跑車可以盡情發揮性能，但英國限速為時速110公里，佢暫時居住嘅柴郡限速更低至時速20英里（32公里），今次重返英超，睇嚟佢會狂食「牛肉乾」。

呢位葡萄牙巨星鍾情收藏靚車，當中6部最具代表性，首先係平治S65 AMG Coupe，630匹馬力，0至100公里只需4.1秒，係佢平日粗用代步車款；第二部係勞斯萊斯，適合出席隆重場合使用；另外兩架法拉利分別係599 GTO全球限量599部，以及F12 TDF全球限量799部；第五部係林寶堅尼Aventador LP700-4，700匹馬力；最厲害係Bugatti Veyron Super Sport，1001匹馬力，極速時速403公里。上述任何一架超速跑都咁大馬力，畀多少少油都超速，到時C朗都幾頭痕。

爭做大佬輸家普巴走人

C朗空降曼聯，連卡雲尼都乖乖哋讓件7號波衫出嚟，不過另一大牌保羅普巴（圖）就冇咁順攤，呢位法國國腳一向自視極高，隨時不滿被蓋過風頭，專登同對方作對，引發「紅魔」內訌危機。

事實上普巴一直予人欠缺鬥心嘅印象，經常「漫步式」踢波，反觀36歲嘅C朗屬完美主義者，每場波都要做到最好，同普巴形成強烈對比。C朗空降曼聯做「大佬」，一旦見到普巴Hea踢，難免會出聲「教訓」，兩人隨時擦出「火花」。

現時「C朗幫」已有般奴費南迪斯、達洛治及皇馬舊隊友華拉尼，仲有細細個睇住佢大嘅連格，如果曼聯領隊蘇斯克查焗住支持一個，肯定揀前隊友C朗，加上曼聯中場線有「般費」在陣，即使放走普巴都冇乜影響，趁住普巴仲有價有市，將佢賣走都唔奇。

小Ｃ朗或被欺凌

C朗共有4名仔女，由代母所生嘅大仔小C朗（圖），遺傳晒佢嘅運動細胞，C朗仲好引以為傲，間唔中喺個人社交網站放出囝囝嘅「球王片」，雖然C朗話會畀個仔自己揀，但就樂見佢「子承父業」。

小C朗除咗遺傳老竇優良基因，亦被C朗平時嘅飲食習慣影響，唔多愛食零食同飲汽水，細細個已經好健康。2010年6月17號出世嘅小C朗，6歲開始就已經喺馬德里小球隊CF Pozuelo de Alarcon踢波，2018年隨父親「轉會」祖雲達斯青年軍，2019年上陣28場交出58個入波及18次助攻。

據聞C朗返曼聯其中一原因，係覺得英國教育制度唔錯，希望小C朗讀書同體育兩方面都有好發展，不過老竇名氣太響，小C朗可能喺學校會被人孤立甚至欺凌，或者喺球場上畀人喪剷，唔知會唔會搞到有情緒病添！

喬治娜唔埋堆惹是非

英超「太太團」曾經臭名遠播，不過近年一班WAG's都偏向低調，今季C朗強勢回歸，佢女朋友喬治娜（圖）自然成為焦點，呢位性感女神甚有商業頭腦，有望喺英格蘭建立自己嘅事業王國。

碧咸同維多利亞、朗尼同麥露蓮，都係英超著名嘅「搵錢情侶」組合。IG擁有超過2,700萬粉絲嘅喬治娜，絕對有條件同C朗成為新一代「吸金檔」。喬治娜今年初創立自己嘅時裝品牌OM by G，而且深受歡迎，加上有多間名牌代言合約加持，有望躋身英國時裝界頂尖行列！

不過英超好耐冇一位人氣咁高嘅WAG's出現，喬治娜能否融入曼聯「太太團」令人懷疑，佢以往亦唔多慣同其他球星伴侶「埋堆」，加上英國傳媒最精於煽風點火，若然喬治娜繼續擺出高人一等嘅態度，隨時引發「女人戰爭」。

報答紅魔恩情做埋領隊

C朗經常掛在口邊：「費格遜係我第二個爸爸！」冇費爵爺同曼聯嘅栽培，佢就冇今日地位，今次回歸亦係靠費Sir一個電話促成。以C朗對曼聯嘅感情，將來喺度掛靴的話，若干年後隨時做埋「紅魔」領隊。

其實C朗轉做領隊唔係斷估，2016年歐國盃決賽，受傷離場嘅C朗喺場邊指揮隊友作戰，真正主帥費蘭度山度士淪為陪襯，結果葡萄牙成功捧盃，其領導能力可見一斑。加上曼聯現任領隊蘇斯克查都係球員出身，C朗行番呢條路絕不出奇。最後一個理由就係為咗佢個大仔同細姪，小C朗依家同朗尼囝囝Kai近日雙雙加入曼聯青年軍，他日兩人上到曼聯一隊，做老竇嘅C朗若然能夠親自督師，實為球壇佳話。