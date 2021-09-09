李慧詩奧運後首擊　明拍師妹鬥團體競速賽

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在東京奧運摘下銅牌後，即將再次踏上「鑊場」，帶領香港場地單車隊其餘9男8女，出戰一連5日在河南舉行的全國運動會。Sarah周五（10日）先會夥拍李海恩和楊礎搖，在女子團體競速賽挑戰東奧金牌組合鍾天使、鮑珊菊和郭裕芳，盼「開個靚頭」，為隨後爭奪主項爭先賽和競輪賽冠軍，注入強心針。

34歲的李慧詩在東京奧運爭先賽摘銅後，隨即飛往上海隔離21日，並在日前抵達河南洛陽，備戰生涯第4屆全運會。Sarah在前3屆全運會累積1金2銅，包括2013年的競輪賽金牌，及2017年的爭先賽、競輪賽銅牌，今屆能否乘著奧運勢頭，再創高峰，成為焦點。

根據香港單車總會發佈的參賽名單，Sarah明早9時半，將夥拍師妹李海恩和楊礎搖，在女子團體競速賽「打頭陣」。3人今年5月曾出戰國家盃香港站，因疫情下僅得一隊參賽，沒有名次之分。但此行她們共有10隊來自北京、廣東、河北、黑龍江、吉林、江蘇、遼寧、陝西、山東和浙江的對手，還有一隊「終極大佬」，是由東奧金牌組合鍾天使、鮑珊菊和郭裕芳組成的「聯合隊」。

港隊同日還會出戰男、女子團體追逐賽，前者有大師兄高肇蔚、梁峻榮、梁嘉儒、曹棨光、伍柏亨和陳鍵烽（預備）參賽，後者有逄瑤、梁寶儀、楊倩玉、李思穎和童森力爭佳績。值得一提的是，在上屆全運會勇奪全能賽金牌的梁峻榮，今屆放棄衛冕，轉攻團體追逐賽和麥迪遜賽。至於全能賽，則由師弟梁嘉儒角逐。

港隊參賽名單

女子組

團體競速賽：李慧詩、李海恩、楊礎搖（每輪由其中2人出賽）

爭先賽：李慧詩、李海恩、楊礎搖

競輪賽：李慧詩、李海恩

250米原地啟動計時賽：程嬿珊、楊礎搖

團體追逐賽：逄瑤、梁寶儀、楊倩玉、李思穎、童森（每輪由其中4人出賽）

麥迪遜賽： 逄瑤、梁寶儀、楊倩玉（其中2人出賽）

全能賽：李思穎

男子組

爭先賽： 羅子駿、杜棹熙、陳鍵烽

競輪賽：羅子駿、杜棹熙

團體追逐賽： 高肇蔚、梁峻榮、梁嘉儒、曹棨光、伍柏亨、陳鍵烽（預備）（每輪由其中4人出賽)

麥迪遜賽：梁峻榮、梁嘉儒、曹棨光（其中2人出賽）

男子全能賽：梁嘉儒

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