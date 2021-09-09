阿根廷違規4將缺陣　主場對玻利維亞睇住踢

世盃外南美洲區賽事，阿根廷主場迎戰玻利維亞。阿根廷因有達米安馬天尼斯等4名球員違反防疫規定，搞到日前鬥巴西被腰斬，4人今仗缺陣，點都有影響，玻利維亞離開高原主場例腳軟，客場一定玩死守，初段未必多波入，1.5球半場細捧得過。（周五早上7時30分開賽）

阿根廷4名喺英超搵食嘅球員，包括門將達米安馬天尼斯、後衞基斯甸羅美路、中場貝安迪亞同盧施素，入境巴西後未隔離夠14日，由於其中3人未坐完「隔離監」就喺世盃外對巴西正選上陣，開波冇耐即畀當地衞生部官員入場「捉人」，大戰變成鬧劇搞到要腰斬。

玻利維亞作客玩死守

雖然逃過被拘留命運，但佢哋所屬球會已安排4人飛去克羅地亞隔離10日，以便之後出戰英超，不過意味佢哋會錯過今場賽事，尤其冇咗首席門神馬天尼斯，有指主帥史卡朗尼會起用祖安梅素，佢近兩年都冇為阿根廷把關，相信史卡朗尼都唔敢用太過進取嘅踢法，應會先鞏固防線。

玻利維亞今屆世盃外8戰只得1勝3和4負，佢哋一向靠高原主場搵食，作客例差，而且過去7次碰頭輸6次，今仗只求輸少當贏，一定玩死守。阿根廷今屆世盃外7戰獲4勝3和，位列次席，今仗遇弱可睇定嚟食，加上「潘帕斯雄鷹」初段唔會去盡，近8仗雖然全部喺上半場領先，但有7次半場開1球，不妨向1.5球半場細埋手。