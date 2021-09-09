C朗英倫「死亡筆記」　熱刺有排震！

C朗拿度最快今個星期六(11日)就會再戰英超，呢位曼聯傳奇喺2003年至2006年間，為「紅魔鬼」橫掃英倫各大小球會，英國《每日郵報》日前為C朗統計，列出佢歷來面對英格蘭球會嘅入球同助攻數字，喺呢本「死亡筆記」入面，熱刺就成為C朗第一大目標。

C朗面對過嘅英格蘭球隊當中，熱刺係佢最樂意遇上嘅對手，過去18次對熱刺C朗有10個入波同5次助攻，其中4個入波係代表皇家馬德里喺歐聯轟爆熱刺；排「死亡筆記」第2位嘅阿士東維拉，過去14次面對C朗，亦被攻入9球。至於曼聯周六對手紐卡素同樣「名列前茅」，C朗之前11前對「喜鵲」，亦有6個入波同5次助攻。

當然，C朗都有佢唔想見到嘅球隊，其中車路士就最知道點樣剋制C朗，呢位葡萄牙球王歷來15次「鬥車」，只係入過1球同交出2次助攻。

●C朗過去對英超球隊表現(只列部份)

Vs熱刺●18戰 10入球+5助攻

Vs阿士東維拉●14戰 9入球+4助攻

Vs紐卡素●11戰 6入球+5助攻

Vs阿仙奴●15戰 6入球+2助攻

Vs愛華頓●12戰 5入球+3助攻

Vs曼城●14戰 5入球+3助攻

Vs韋斯咸●7戰 5入球+1助攻

Vs利物浦●12戰 3入球+2助攻

Vs修咸頓●4戰 2入球

Vs車路士●15戰 1入球+2助攻