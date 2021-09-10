C朗發表王者宣言　暗示效力曼聯至40歲

曼聯將於周六(11日)晚英超主場對紐卡素，預料C朗將會正選上陣，會方隆重其事搵來另一位紅魔鬼名宿布朗為C朗做專訪。36歲嘅C朗發表豪言壯語，表明回歸曼聯，並非度假，而係要重新證明自己，未來3、4年會紅魔鬼做一件大事，意味佢好可能留隊至40歲，誓要為曼聯重奪英超冠軍。

周六開波之前，C朗已經身穿「傳奇7號」球衣，再次踏上奧脫福球場，接受前曼聯隊友布朗訪問。C朗話：「我好開心可以重返曼聯，家人都好開心，其實之前冇諗過回巢，但真係好興奮，以前喺呢度有無數美好回憶，依家係新開始，球隊新一代好有潛質，我唔係返來度假，我可以做得更多，想幫助曼聯再次奪冠。」

雖然C朗已經36歲，但佢強調年齡唔係問題：「好多人在意年齡，但我就係與別不同，過去咁多年，我一直保持100%狀態，我已經準備好，隊友亦已經準備好，我哋有能力獲勝，我認為未來3、4年，我仍然會處於顛峰，要喺奧脫福做一件大事。」C朗早前同曼聯簽約2年，佢依家已經諗緊3、4年後嘅事，睇來佢有信心可以續約，甚至效力曼聯至40歲。

事實上，C朗前好拍檔朗尼都睇好佢會留隊至40歲，而身為曼聯死忠球迷嘅前牙買加百米飛人保特更加認為C朗可以為紅魔鬼踢到42歲。