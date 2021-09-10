休賽期積極搜羅冠軍拼圖　滿貫延續飛躍之旅

男子高級組銀牌賽戰火重燃，如果問，哪支球隊會令球迷耳目一新，必數滿貫。「綠軍」在漫長的休賽期積極擴軍，除了聘回主帥朱耀明，還招攬MVP蔡再懃、內線悍將方誠義、黃鎮煒等。單計本地球員，已有17個，且個個具備得分能力。能否延續「飛躍之旅」，衝擊隊史首座銀牌和甲一聯賽冠軍，關鍵，正如隊長歐陽維江說的，是發揮「1加1大於2」的效果。

滿貫奪得銀牌和聯賽亞軍，晃眼，已是兩年前的事。這段期間，球隊一直尋找冠軍拼圖，外有蔡再懃、「何氏兄弟」何倚富和何倚楊，內有黃鎮煒、方誠義、鄧志恒和周健宏。朱sir解釋背後思量：「兩年前對南華，其中一個問題出於內線，畢竟香港沒哪個球員，能單獨抗衡Duncan（惠龍兒）。如今我們人手多了，整體防守增添變化，當然也會部署夾擊。」

而最強引援，當數蔡再懃。朱sir期望這個南華舊部，能從「得分機器」進化成領導者，後者也準備好「孭飛」：「希望能在關鍵時刻，特別是第四節挺身而出。」由於正選控衛葉俊傑，上月剛動刀治療腳踭骨刺，最少需要休養一個月。阿懃透露，或會挑戰全新角色：「我們控球位置相對薄弱，我有機會客串指揮官，指點隊友。」

阿懃「朝7晚11」貢獻籃球

26歲的阿懃，在2019年榮膺聯賽MVP後，跳出「舒適圈」，改穿綠色球衣。正要一展拳腳，卻遇上疫情：「坦白說，25至30歲，是運動員的巔峰期，突然沒了兩年，很可惜。但我明白，香港籃球不是職業性質，面對諸多制肘，怨天尤人沒用。」於是，他利用「空窗期」鍛練體能、技術，翻看亞洲、歐洲列強的比賽錄影。每天花在籃球上的時間，接近16小時：「朝早7點出門，教波，做個人訓練，再到球會或港隊。滿貫一周四課，港隊則是一、兩課，往往夜晚11點才回家。」星期日，是他僅有的假期，用來陪伴家人。

歐陽維江望捧盃嘗宿願

要兼顧家庭和籃球的，還有隊長歐陽維江，皆因妻子龍子弘將於年底誕下第二胎：「到時候撞正聯賽，肯定『冇得瞓』。」他頓一頓，補充道：「幸好，老婆很支持我打球，這句一定要寫！」由安青、福建到滿貫，32歲的維江，轉眼已在甲一打滾12年。他笑言自己老了，身體恢復和反應變慢，或許再過一、兩年便會退役。而最大心願，是一嘗冠軍滋味。

「滿貫一直不乏好球員，只是缺乏打4強、決賽的經驗。現在阿懃、阿Ga（方誠義）和肥煒（黃鎮煒）來了，不僅提升各個位置實力，他們的甲一、國際賽經驗，更能幫助年輕一輩，『既學到嘢，又贏到波』。」不過，維江強調，想贏到最後，新舊班底還需藉著實戰建立默契：「雖然打過幾場友誼賽、慈善賽，強度始終有別。目前我們還處於『1加1等於2』的階段，希望隨著球季開鑼，會達到『1加1等於3甚至4』的效果，從幾個個體，變成一個整體。」

完成本地引援，下一個問題，就是外援。朱sir透露，美藉外援費格遜受疫情和入境條例影響，尚未歸隊，相信會用「全華班」出戰銀牌。被問到這個班底能否匹敵「Big 4」其餘3強，甚或其他坐擁外援的球隊，他稱會小心處理：「這段長時間，我們都是這樣打的，有信心應付他們。」維江則指，沒有外援，阿懃和阿Ga發揮會更順暢，加上板凳深度充足，「換極都有」，並未太過憂慮。

滿貫籃球隊陣容及管理層名單

領隊：王嘉俊

主教練：朱耀明

副教練：潘廣達、樊錦威、馬嘉俊

球隊經理：何藻怡

球衣號碼 球員

0 葉俊傑

6 方誠義

7 林凱光

8 林俊光

9 何倚富

10 張偉康

11 鍾嘉朗

12 譚子健

14 鄧志恒

17 周家駒

18 張彬賢

24 楊文綱

27 蔡再懃

29 黃鎮煒

41 歐陽維江

81 周健宏

98 何倚楊