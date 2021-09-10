團體競賽資格賽出局　李慧詩明戰主項爭先賽

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在東京奧運摘下銅牌後，今日（10日）再次現身「鑊場」，與師妹楊礎搖參加全運會團體競速賽，寓賽於操。儘管兩人名列第10，無緣晉級，但重頭戲還在後頭——Sarah明日便會出戰主項爭先賽，力求刷新個人保持的200米計時賽亞洲紀錄。

34歲的李慧詩在東京奧運爭先賽摘銅後，隨即飛往上海隔離21日，並在日前抵達河南洛陽，備戰生涯第4屆全運會。Sarah在前3屆全運會累積1金2銅，今屆出戰3個項目，其中，「打頭陣」的團體競速賽，被視為「熱身賽」，讓其重拾節奏，衝擊明日展開的爭先賽，及下周二的競輪賽獎牌。

團體競速賽資格賽共有12隊參加，Sarah需要夥拍師妹楊礎搖，完成兩圈賽事。結果，負責破風的楊礎搖，在首圈踩出20秒152，接力的Sarah以14秒09完成，總時間34秒242，名列第10，無緣以前8姿態晉級。而由奧運金牌得主鮑珊菊和郭裕芳組成的「聯合隊」，踩出32秒582，以首名出線。

男、女子團體追逐賽資格賽緊接著上演。大師兄高肇蔚、梁峻榮、梁嘉儒和伍柏亨，合力踩出4分04秒249，打破在2019年亞錦賽創下的香港紀錄（4分05秒608），可惜名列第10，未能晉級。女子組的楊倩玉、逄瑤、梁寶儀和李思穎，則以4分32秒444，在13隊中排行第9，同樣無法出線。

Sarah明日將與楊礎搖、李海恩出戰爭先賽。賽事分成3日舉行，首日為資格賽（200米計時賽）、1/32決賽及復活賽。「女車神」能否在200米計時賽，刷新自己在2019年布里斯班世界盃創下的亞洲紀錄（10秒387），令人期待。