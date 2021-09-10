C朗登場前　朗尼率先領軍鬥伯明翰

同樣係1985年出世，C朗回歸曼聯再戰英超，佢昔日拍檔朗尼已經排靴教緊波，由佢領軍嘅打比郡將於周六(11日)凌晨英冠作客由「壞孩子」保耶執教嘅伯明翰。兩軍都存在攻力疲弱嘅問題，預計會先求穩陣，謀定而後動，加上大家都旺半場和，值得再追。（開電視77台、有線661及601台周六凌晨3時直播）

英格蘭球壇出名多壞孩子，伯明翰教頭保耶最響朵之作，梗係2005年效力紐卡素時對維拉場波，因為隊友戴亞唔傳波畀佢，初則口角繼而動武，結果齊齊被逐，成為英超最經典嘅「自相殘殺」一幕。

保耶朗尼帶波玩守字訣

至於打比郡主帥朗尼，雖然係英格蘭國家隊史上士哥王，但佢嘅醜聞同樣咁「堅」，嫖賭飲吹瓣瓣有，瞞住大肚老婆玩3P、攬女被偷拍，仲有醉駕添，正宗渣男，掛咗靴出任領隊亦唔叻，上季帶領「綿羊」僅僅護級成功，今季開咧後，各項賽事7仗贏得1場咁大把，單計聯賽5仗僅入4粒，依家排緊第15位，令人失望。

伯明翰雖然排名較高，但火力同樣不濟，各項賽事7戰入咗8球，但其中5粒係來自對盧頓，其餘6仗入得3球，當中近6仗有4次開半場和，就算借到屈福特前鋒迪尼，攻力問題亦好難立即有改善，加上後衞奇治科斯坐波監，一定先做好防守。咁蹺打比郡同樣好此道，開季後5仗聯賽，亦有4次開半場和，依家朗尼備受壓力下，為保帥位相信唔敢輕舉妄動，大家都鬥穩陣，半場和有計。

直播表

周五6:30pm 韓職 浦項制鐵 Vs FC大邱

無綫myTV SUPER

周六3:00am 法甲 羅連安特 Vs 里爾

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周六3:00am 英冠 伯明翰 Vs 打比郡

香港開電視77台、有線661、601台

周六7:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs 奧蘭多城

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周六10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 波特蘭伐木者

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