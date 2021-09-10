港超聯　東方龍獅冠忠南區拍跳　翟廷峯滿意進度

新一季港超聯即將開鑼，東方龍獅及冠忠南區兩支參賽球隊，周五（10日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行季前熱身賽，結果冠忠南區憑史提芬彭利拿及佐佐木周，下半場各入一球，以2比0取勝。

為備戰新一季征途，兩隊今夏已進行多場友賽，今仗是雙方開咧前的最後一次「拍跳」機會。東方龍獅陣中幾位年輕球員，包括孫銘謙、伍家揚及朱偉鈞等，早前完成與港隊U23的集訓後歸隊，今場亦重返大軍名單，其中孫銘謙及伍家揚齊齊擔正，是日倒戈的「壽星公」林柱機，則與林恩許及茹子楠坐鎮中場，米基爾則在場邊單獨訓練未有落場。南區正選陣容與早前對理文一役相若，杜度及翟廷峯兩位東方舊將，配合盧斯安奴鎮守後防，鞠盈智與鄭展龍負責中場組織攻勢。

兩軍上半場互有攻守，一度打成均勢，惟鞠盈智完上半場前受傷，需要退下火線，南區主教練列文，賽後透露「阿智」傷勢不算嚴重，雙方半場打成0比0。換邊後，南區率先打破僵局，佐佐木周開出角球，史提芬彭利拿成功搶點頂入，為球隊1比0領先。落後的東方，其後換入朱偉鈞加強攻勢，但未能對南區防線造成太大威脅。南區及後再獲得12碼機會，由佐佐木周操刀射入，最終鎖定2比0勝局。

東方主教練盧比度（Chino），賽後亦交代了球隊傷兵情況，提到除了需要「長唞」的守將艾華度之外，艾華頓及費蘭度兩位主力攻擊手仍需要時間恢復，並透露米基爾因輕傷未有出戰，但表示這位新兵傷勢並不嚴重。今季港超聯以「菁英盃」打頭陣，東方龍獅將於揭幕戰面對標準流浪，今場熱身賽Chino亦派出多位適齡年輕球員出戰，他認為各人在季前的表現可圈可點，並不忘激勵一班小將們需要繼續努力，包括需要由今場比賽中吸取教訓。

新加盟南區的翟廷峯，今場繼續在防線交出穩健發揮，他直言來到季前備戰的最後階段，南區在戰術配合上已有所提升：「除咗體能上可以再改善之外，其實已經（準備得）差唔多，由開頭去到今日最後一場友誼賽，大家落到場慢慢都知道要點樣做，教練畀我哋嘅指示都好清晰。」他表示對整體備戰情況感到滿意，並希望自己今季可以遠離傷患，獲得更穩定的上陣機會。