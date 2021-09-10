美網刮青春風暴　超新星合演年輕版夢幻對決

擁有陽光笑容的18歲英國美少女華度加奴，在美網續寫神話，保持不失一盤的強勢闖入女單決賽，成為公開賽時期以來首位躋身美網決賽的外圍賽晉級者，將與另一位年輕新星19歲的費蘭迪絲合演青春版夢幻決賽。

母親是中國人的華度加奴由外圍賽晉級，一步又一步寫下美網新紀錄，她於準決賽以直落兩盤6比1及6比4擊敗17號種子的希臘好手薩嘉莉，昂然闖入女單決賽，成為英國62年來最年輕的大滿貫決賽球手，也成為53年來首位躋身美網女單決賽的英國女將，而值得一提的是上一位在68年闖入美網決賽的韋德亦在場見証這個歷史時刻。

「坦白講我真是難以置信!」華度加奴賽後仍然難以接受贏波的事實:「太震驚，太瘋狂。我的夢想是可以在大滿貫比賽，但這實在來得太快，自從溫網後近兩個月....對我來說太瘋狂了。」華度加奴在今年溫網獲外咭首次在大滿貫亮相，最終16強止步；而她在決賽的對手同樣都是青春派，19歲的加拿大新星費蘭迪絲以7比6(3)、4比6及6比4擊敗2號種子的薩巴倫卡，再創個人新高首晉大滿貫決賽。

二人在決賽相遇，將是自1999年美網S威廉絲與「瑞公主」軒芝絲之後，22年之後再次上演「青春對決」。華度加奴與費蘭迪絲彼此可以說是「老對手」，在青年組別常常是對手，多次在巡迴賽上碰頭，而在2018年的青少年溫網次圈，華度加奴就以6比2、6比4擊敗費蘭迪絲。不過，當年過了幾個星期後，費蘭迪絲就奪得了法網青年組女單冠軍。

「我們認識了很久，因我在多倫多出世，而她是加拿大人，我們自小的關係已經很好。」華度加奴很期待與這位戰友在大滿貫決賽相遇，「我好肯定與以往的對戰很不同，但相信我們也希望可以打一場精彩賽事。」